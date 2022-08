ingezonden mededeling

Sparen voor je kinderen; 5 tips

14 aug, 12:14

Kinderen krijgen is ontzettend spannend én leuk, maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Je wilt natuurlijk dat ze zo goed mogelijk terechtkomen. In de tijd tussen het kind zijn en daadwerkelijk volwassen worden komen er veel ‘gevaren’ langs. Van foute vrienden tot verdovende middelen, er zijn veel dingen waar het fout kan gaan.

Natuurlijk heb je niet overal invloed op en doe je je best om ze zo goed mogelijk terecht te laten komen. Een aspect wat hier enorm bij kan helpen is ervoor zorgen dat ze financieel de juiste ondersteuning krijgen. Sparen voor je kroost is dan ook zeker aan te raden, zeker in deze dure tijden. Hoe jij ervoor zorgt dat jij een buffer voor je (nu nog!) kleine hebt? Onze tips!

Start vroeg

Begin niet pas met sparen wanneer de nood (te) hoog wordt. Begin hier vanaf de geboorte mee. Vaak hebben banken speciale spaarprogramma’s waarmee je ook nog een beetje rente ontvangt.

Regelmaat

Ga niet sparen op de manier van ‘ik zie wel wat er over blijft’. Laat een standaard bedrag aan het begin van de maand van je rekening afschrijven en doe dit iedere maand. Het hoeft geen hoog bedrag te zijn, al is het 10 euro per maand. Wanneer je dit vanaf de geboorte doet, heb je (zonder rente!) 2160 euro als je kind 18 is. Kan hij toch leuk zijn rijbewijs van halen!

Voed op!

Je wilt natuurlijk niet dat je kind het geld wat jij zorgvuldig hebt gespaard meteen opmaakt zodra hij 18 is. Voed daarom ook je kind bewust op waar het gaat om omgang met geld. Door hem of haar te stimuleren een bijbaantje te nemen en zelf ook te sparen maak je de waarde van geld veel meer duidelijk dan door alles maar aan je kind te geven. Dit heeft niks te maken met het al dan niet ‘kunnen’ betalen van zaken. Het gaat echt om de mindset erachter.

Investeer meer

Helaas zijn de spaarrentes momenteel zeer laag, ook waar het gaat om specifieke spaarprogramma’s is de rente zeer laag. Ongeacht of je de rente voor langere tijd vastzet. Kijk daarom eens naar alternatieve investeringen voor het geld. Zo staat momenteel de koers van Bitcoin heel laag, door via een betrouwbaar platform hierin te investeren zoals biticodes kun jij ervoor zorgen dat jouw inleg in korte tijd véél meer waard wordt.

Ieder huisje..

Naast het feit dat je je geld kunt investeren in aandelen, Bitcoin of op een spaarrekening kunt zetten, kun je ook schulden aflossen. Wij doelen hiermee specifiek op de hypotheek. Hier betaal je ongetwijfeld rente over. Wanneer je dit aflost, zullen je maandlasten dalen. Door dat nu te doen, kun jij in de toekomst sneller geld wegzetten voor je kinderen wanneer de spaarrentes wél iets opleveren.

Kortom, iedereen wil zijn kind het beste meegeven. Een goede financiële start is hier een belangrijk aspect van. Schroom dan ook niet om hierin te investeren, zowel op het vlak van een gedegen opvoeding als werkelijk een leuk budget aan geld. Wanneer je op beide punten actie onderneemt, komt jouw kroos ongetwijfeld goed terecht!