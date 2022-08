ingezonden mededeling

Cadeautips in dure tijden

13 aug, 12:11

Dat het dure tijden zijn, dat hoeven we je wellicht niet uit te leggen. Van de prijzen in de supermarkt tot de brandstofprijzen, alles wordt duurder. Ook het geven van cadeaus bij bijvoorbeeld verjaardagen, bruiloften en geboortes wordt dus duurder. Dit zijn echter zaken waar we niet mee gaan stoppen omdat we iets minder overhouden aan het einde van de maand.

Wel kijken we iets bewuster naar de prijs van al deze presentjes. Want als de gierigaard van je vriendenkring te boek staan die altijd met aanbiedingen als cadeaus aan komt zetten, dat wil je ook weer niet. Daarom adviseren wij je om cadeaus te geven die ook daadwerkelijk wat bijdragen. Hiervoor hebben wij drie topcadeaus geselecteerd.

Investeer in de relatie

Beleggen in aandelen en crypto is vandaag de dag toegankelijker dan ooit. Daarom is het geven van een presentje in de vorm van een paar aandelen in een start-up of een paar cryptomunten ook een super leuk cadeau. Denk aan het geven van een (gedeelte van een) Bitcoin aan je pasgeboren nichtje of neefje, een daadwerkelijke investering in zijn of haar toekomst. Hopelijk met een leuke koersstijging wanneer hij of zij 18 is! Doe dit via een betrouwbaar platform zoals bitindex prime en je weet zeker dat je een goede investering doet.

Geef kennis

Naast geld kun je ook kennis cadeau geven. Een opleiding volgen is tegenwoordig super eenvoudig door de komst van internet. Maar wanneer je vriend, familielid of kennis al druk zat is, kun je ook een meer ontspannende variant geven zoals een abonnement op luisterboeken of podcasts. Een cadeau waar je altijd iets van opsteekt. Kies natuurlijk wel altijd iets in de richting van de interesses van de ontvanger. Een autoliefhebber hoef je bijvoorbeeld geen cursus paardenfluisteren te geven. Alles valt of staat met maatwerk in dit geval.

Eetsmakelijk!

Nu de producten in de supermarkt veel duurder zijn geworden, is een cadeau in deze richting ook altijd goed. Denk aan het geven van een abonnement op een gezonde maaltijdbox. Elke dag of week een ander verrassend menu, en het scheelt de ontvanger in de maandelijkse boodschappen. En wanneer je dus ook nog voor een gezonde variant kiest, doe je ook nog een investering in de gezondheid van de ontvanger voor de lange termijn. Iets wat natuurlijk nooit kwaad kan! Win-win situatie.

Kortom, in dure tijden moeten we zeker niet stoppen met elkaar cadeaus geven. Iets bewuster een keuze maken is daarentegen wel een aanrader. Met bovenstaande cadeaus tover jij ongetwijfeld voor lange tijd een lach op iemands gezicht!