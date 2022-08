Zinderende en drukke filmavonden aan stadswal in Gorinchem

15 aug, 12:10

Algemeen 0 keer gelezen

GORINCHEM • In de afgelopen week was het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) traditiegetrouw te vinden aan de Dalemwal in de vesting Gorinchem.

Voor het vierde jaar op rij konden filmliefhebbers genieten van films in de openlucht op een historische en unieke locatie.

Donderdag 11 augustus opende stadsdichter Martin Rensen de drie uitverkochte filmavonden met een speciaal gedicht. Vervolgens genoten de bezoekers van de Noorse films The Worst Person in the World. Vrijdagavond was het Druk, letterlijk en figuurlijk. En zaterdagavond sloot het IFFG af met de altijd stralende actrice Penelope Cruz in Madres Paralelas van de Spaanse regisseur Pedro Almodovar.

‘Circa 400 bezoekers kwamen naar de films in de openlucht, zowel uit Gorinchem en haar regio, maar ook uit de Randstad en verder weg. Ze weten het IFFG en Gorinchem door alle aandacht en activiteiten steeds beter te vinden’, aldus voorzitter Martin van Geffen.

‘Wij tonen recente films in ons zomerprogramma, die de bezoeker soms gemist heeft in het theater of bij een festival. Het cultureel erfgoed vormt natuurlijk een prachtig decor.’

‘De zomer sluiten we af met drie filmparels op Slot Loevestein van 26 tot 28 augustus’, vult de voorzitter aan. ‘De film Marcher sur l’eau is een buitenkansje, deze is namelijk niet in Nederland uitgebracht. Tegen een achtergrond van prachtige woestijnlandschappen en levendige muziek, volgen we de jonge, strijdbare Houlaye in haar zoektocht naar water’.

‘Filmmaker Pieter-Rim de Kroon ontving De Kristallen film award voor zijn indrukwekkende documentaire Silence of the tides en is die avond zelf aanwezig bij Loevestein. Zondag 28 augustus staat de natuurfilm River op het programma, dit visuele pareltje is verder niet in Nederland te zien. Dus pak deze kans zou ik zeggen’, meldt van Geffen tot slot.

Meer informatie over de films en tickets via www.iffg.nl.