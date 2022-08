ingezonden mededeling

Nieuwe regelingen zonnepanelen: saldering en btw-aftrek

13 aug, 09:02

Algemeen 179 keer gelezen

De afgelopen tijd is de vraag naar zonnepanelen flink gestegen. Dat heeft niet alleen te maken met het duurzame karakter van deze manier van energie opwekken, maar ook zeker met de absurde prijsstijgingen die we de afgelopen tijd voor reguliere energie hebben gezien.

De komende jaren gaan er een aantal zaken veranderen op het gebied van saldering en btw op zonnepanelen.

Salderingsregeling aanpassing

Op dit moment kun je stroom terug leveren aan het net, en die is evenveel waard als je afgenomen stroom. Leveren jouw zonnepanelen dus meer op dan dat je verbruikt, dan kun je daar nog mooi wat geld op meepakken. Dat zorgde er in het verleden voor dat mensen meer panelen lieten installeren dan dat ze nodig hadden voor eigen verbruik. Je kon er immers toch aan verdienen.

Met de enorme stijging in zonnepanelen op Nederlandse daken, werd deze zogenoemde salderingsregeling onder de loep genomen. Eerst was er sprake van een afbouw van 9% per jaar vanaf 2023, met een complete stop van deze regeling in 2031.

Ondertussen is bekend geworden dat deze startdatum uitgesteld zou worden. Vanaf 2025 wordt de salderingsafbouw in gang gezet. Goed nieuws voor iedereen die terug levert aan het net, want dat betekent dat je twee jaar langer van de voordelen van saldering kunt genieten.

Aanpassingen vanaf 2025

De planning was om in 2023 dus op 91% te zitten, maar dat blijft 100%. Vanaf 2025 was het de planning om op 73% te zitten, en dat wordt 64%. Je ziet dus wel dat het afbouwpercentage in 2025 ineens een enorme sprong maakt, waardoor je minder mag salderen dan in eerste instantie in dat jaar gepland was. In 2026 trekt het weer gelijk, dan mag je 64% salderen – zoals dat ook al in het oorspronkelijke plan stond. Dit bouwt zich af met 9% per jaar tot 2030 (28%) om vervolgens in 2031 naar 0% te springen.

Wat leveren zonnepanelen nog op

Iedereen die al een tijd van de salderingsregeling heeft kunnen profiteren – en dat de komende jaren nog gaat doen – die heeft grote kans de investering in zonnepanelen al voor een groot deel of zelfs helemaal terugverdiend. De terugverdientijd van zonnepanelen ligt namelijk op circa zes tot acht jaar.

Wil je nu zonnepanelen kopen, dan is het aan te raden om het zonnesysteem goed af te laten stemmen op je verbruik. De opbrengst zonnepanelen is voor jou optimaal als je het aantal panelen zo goed mogelijk op je verbruik laat afstemmen. Houd hierbij overigens wel rekening met je toekomstig verbruik. Verlang je bijvoorbeeld naar gezinsuitbreiding, dan is het slim om het zonnesysteem op extra verbruik aan te passen.

Wat verder nog interessant is om te beseffen, is dat zonnepanelen tegenwoordig stukken voordeliger zijn dan vijf jaar geleden. Die salderingsregeling is ooit in het leven geroepen om zonnepanelen als duurzame maatregel te stimuleren. Nu ze goedkoper zijn en de terugverdientijd korter is, is die salderingsregeling ook minder noodzakelijk. Zonnepanelen zal je nog steeds in minder dan tien jaar terugverdienen, naar verwachting ook nog wanneer de salderingsregeling in 2031 compleet verdwenen is.

21% btw wordt afgeschaft

Waar we in 2022 in de meeste gevallen de btw op zonnepanelen al terug konden vragen via een formulier van de Belastingdienst, gaat dat in 2023 veranderen. Vanaf dan wordt de btw op zonnepanelen bij voorbaat al afgeschaft. Dat is fijn, want daardoor hoef je die investering niet ‘voor te schieten’, en dat scheelt je al snel €1.000 op de rekening. Dat kan voor sommigen net het verschil maken om te kiezen voor zonnepanelen.