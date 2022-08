FOTOREPORTAGE

Ook in Goudriaan is de feestweek losgebarsten

14 aug, 21:37

GOUDRIAAN • In Noordeloos zit de vijfjaarlijkse Oranje-feestweek er inmiddels op, in Hoogblokland en Lexmond is ‘ie in volle gang. Evenals in Goudriaan, waar in tegenstelling tot de andere dorpen geen optocht op het programma stond.

Maar onder meer wel een foodtruckfestival. Alle buurtverenigingen kwamen zaterdag met een zelfgebouwde foodtruck naar de feesttent.

Een dag eerder werd afgetrapt met een lawaaioptocht en playbackshow.

De feestweek in Goudriaan -het dorp is verlicht- duurt nog tot en met vrijdag 19 augustus.





Ondertussen in de Goudriaanse feestweek: foodtruckfestival. Alle buurtverenigingen hebben een foodtruck gebouwd. Mooi staaltje gemeenschapszin. #feestweek #hetkontakt pic.twitter.com/FQVHVJSPyC — Rick den Besten (@RickdenBesten) August 13, 2022