Lexmonders pakken uit bij optocht tijdens feestweek

14 aug, 11:44

LEXMOND • Het is een vast onderdeel van de feestweek in Lexmond: de optocht. Gisteren was het weer zo ver. Men startte in Lexmond om via Ameide en Meerkerk weer terug te keren in het dorp.

Toeschouwers konden de mooiste kunstwerken op wielen aanschouwen. Fotograaf Nico van Ganzewinkel was ter plaatse om een fotoreportage te maken van het spektakel.