Hoogblokland pakt uit met gevarieerde optocht

HOOGBLOKLAND • Hoogblokland heeft zin in een feestje! Dat was zaterdag tijdens de allegorische optocht, altijd één van de hoogtepunten van de feestweek, goed te zien. Een gevarieerde, bonte stoet trok door het zonovergoten dorp.

De optocht was zo’n 25 eenheden rijk.

De vele bezoekers langs de route zagen van alles langskomen: van Tour de Bazeldijk tot Grease, van MC No Cylinder tot de Flinstones, van een heuse spectaculaire achtbaan tot Asterix en Obelix en van de Boer Burger Beemdweg Camping tot taferelen uit het Wilde Westen.





In #Hoogblokland is de allegorische optocht begonnen. De stemming zit er meteen al goed. Vanavond of uiterlijk morgenochtend fotoreportage op @KontaktAlblas. #hetkontakt #feestweek pic.twitter.com/rpdY1s4oAA