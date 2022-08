ingezonden mededeling

Is de Jotul houtkachel iets voor jou?

12 aug, 09:46

Ben je ook onder de indruk van de stijlvolle uitstraling en het comfort dat moderne houtkachels te bieden hebben? En overweeg je voor jezelf om een mooie houtkachel kopen te gaan? Dan is een Jotul houtkachel vermoedelijk de beste keuze die je kunt maken.

Een Jotul houtkachel is een geavanceerd soort kachel met veel voordelen. In dit artikel leggen we je uit waarom een houtkachel kopen van het merk Jotul een goed idee is en wat de voordelen van dit kachelmerk zijn. Maar eerst iets over de geschiedenis en achtergrond van de Jotul houtkachel.

Geschiedenis en achtergrond van het merk Jotul

Een houtkachel kopen van Jotul betekent dat je kiest voor een merk dat een rijke geschiedenis heeft van bijna 170 jaar. Jotul is een Noors bedrijf dat in 1853 in het tegenwoordige Oslo werd opgericht. Vanaf het begin hield Jotul zich bezig met het maken van goede kachels en houtkachels. Later kwamen daar ook turbines bij en gereedschappen om hout mee te bewerken. Door de oliecrisis van 1973 werden de kachels van Jotul enorm populair en veroverde de Jotul houtkachel veel Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. Sinds maart 2018 is Jotul overgenomen door de mondiaal opererende private equity onderneming OpenGate Capital.

Een Jotul houtkachel zorgt voor een hoop sfeer en gezelligheid

De Jotul houtkachels hebben diverse voordelen in vergelijking met veel andere warmtebronnen. Het grootste pluspunt is vermoedelijk het feit dat een houtkachel kopen van Jotul je de garantie geeft op een prachtige kachel die voor een hoop extra sfeer en gezelligheid gaat zorgen. Een prachtig model is bijvoorbeeld de stijlvol staande haard Jøtul F165 S of, minstens zo mooi vormgegeven, de Jøtul I 620 FL, een prachtige inbouwkachel die in elk type interieur tot zijn recht komt.

Elke ruimte snel en comfortabel op de juiste temperatuur

Een tweede voordeel van een strak vormgegeven houtkachel kopen van het merk Jotul, is dat je met deze hoogwaardige houtkachels elke ruimte snel op de gewenste temperatuur krijgt. Via een bedieningspaneel, al dan niet per afstandsbediening, kun je precies instellen welke temperatuur wenselijk is. Een houtkachel van Jotul zorgt dan snel voor het gewenste comfort! Probeer het maar eens uit met ons kwalitatief prachtige houtkachel model Jotul F305 B.

Houtkachels van Jotul hebben een lange levensduur

Houtkachels van Jotul hebben in de derde plaats als grote voordeel dat ze gemaakt zijn van top materialen en de beste grondstoffen. Hierdoor gaan de houtkachels lang mee en staan ze garant voor een lange levensduur. Jotul kachels beschikken bijvoorbeeld over een doordacht ontworpen verbrandingskamer met veilige vlamplaten van vermiculiet en gietijzer. En dat zorgt ervoor dat je kunt rekenen op een kachel die een lange levensduur heeft. Een houtkachel koop je natuurlijk niet voor eventjes, maar moet er gewoon jarenlang probleemloos tegenaan kunnen. Met een Jotul heb je die garantie!

Veel modellen houtkachels voor marktconforme prijzen

Wie op zoek gaat naar dé perfecte houtkachel, wil natuurlijk genoeg te kiezen hebben. Bij de betere merken houtkachels, zoals Jotul, is er keuze in overvloed. Of het nu gaat om vormgeving, rendement, type of kleur: wie besluit om een droomkachel van Jotul aan te gaan schaffen, hoeft niet bang te zijn dat er niet genoeg keuze is. Er zijn zowel staande, hangende alsook inbouw houtkachels van dit merk in allerlei uitvoeringen. En dat voor scherpe, marktconforme prijzen waar je spontaan blij van wordt! Neem direct een kijkje in ons brede assortiment en wordt verliefd op een van onze prachtige en duurzame houtkachels. Heb je vragen? Dan kun je gerust contact zoeken met onze klantenafdeling voor professioneel advies. Graag tot ziens!