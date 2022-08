Denise van Boxtel uit Schelluinen gaat op Spaans avontuur

13 aug, 09:40

Algemeen 178 keer gelezen

SCHELLUINEN • Op 2-jarige leeftijd stond Denise van Boxtel al op het podium. Nu twaalf jaar later, heeft ze de nodige singles en prachtige muziekclips achter haar naam staan. Na diverse optredens in Nederlandse kroegen en festivals, treedt Denise in september op voor toeristen in het Spaanse Benidorm.

“Dan is mijn nieuwste single ‘Slapen doen we later’ net verschenen”, heeft de 14-jarige MAVO-scholiere al voorpret. “In het begin van de zomervakantie mocht ik proef zingen aan de Spaanse kust. Op uitnodiging van de Brabantse zanger Denans ging dat schijnbaar heel goed, ik ben geboekt voor een week.”

Hele belevenis

Haar aangeschoven moeder Inge geniet niet minder. “We waren samen nog nooit in het buitenland op vakantie geweest en hadden dus ook nog niet in een vliegtuig gezeten. Een hele belevenis, we kijken er weer naar uit.”

De zangcarrière van de jonge Schelluinse zit duidelijk in een stroomversnelling. “Ooit stond ik op een podium van een playbackshow van de Oranjevereniging. Ik was twee jaar oud en zong spontaan met het liedje mee, in plaats van alleen mijn lippen te bewegen. Met de eerste prijs ging ik naar huis en vanaf die tijd zing ik elke dag. Aanvankelijk met een simpel Karaoke-setje.”

Opa Piet

In het gezellige appartementje is de berging omgebouwd tot studio. Met een grote geluidsbox oefent Denise haar repertoire. “Mijn overgrootvader zong vroeger in de Amsterdam met niemand minder dan Johnny Jordaan. Van opa Willem heb ik deze mooie stem gekregen. Sinds een paar jaar heb ik zangles van Kirsten Michel, bekend van diverse achtergrondkoortjes.”

Zangles

“Zij schrijft, in overleg met mij, ook mijn teksten. Elke maandag brengt opa Piet, mijn grootste fan, mij naar zangles. Hij is ook onze chauffeur naar diverse optredens. Gelukkig houdt hij niet van vakantie en eigenlijk heeft hij daar ook geen tijd voor. In principe zijn we elk weekend wel op pad.”

“Op Koningsdag zong ik in Waalwijk voor zo’n 5000 man mijn eerste hitje ‘Als je verliefd op een jongen bent’ en ‘Liefste mamma’. Nee zenuwachtig ben ik niet meer. Ook voor optredens tijdens braderieën, festivals samen met bijvoorbeeld John de Bever en andere piratenzangers draai ik mijn hand niet meer om. Sterker nog, ik vind het juist kicken als mijn hoofd op een poster staat.”

Pluggers

Gelukkig loopt de agenda weer aardig vol. “In Corona-tijd was het allemaal een stuk minder. Tot overmaat van ramp kreeg ik last van mijn longen en stond het zingen op een laag pitje. Af en toe trad ik op bij mensen thuis en gaf ik een privé-concertje. Dat was ook leuk om te doen en daarvoor kunnen ze mij nog steeds boeken.”

“Het is volle bak en nu maar hopen dat de pluggers mijn nieuwste single met clipje goed aan de man weten te brengen bij de verschillende radio- en televisiestations.”

Theo Sprong

Youtube: denisevanboxtel.nl

Facebook: denisevanboxtel

Insta: denisevanboxtelmusic