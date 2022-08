ingezonden mededeling

Verfris je woonkamer met vintage designs tips van Whoppah

12 aug, 08:20

Vintage items tussen moderne woonkamer meubels voor een unieke, gelaagde look. Voor meubels die je het vaakst zult gebruiken, zoals een bank of accent stoelen, is het meestal het beste om in nieuwe items te investeren om ervoor te zorgen dat ze goed stand houden bij regelmatig gebruik.

Kies dan voor antiek voor accent stukken, zoals een klein bijzettafeltje of salontafeltje. Voor wanddecoratie kun je grote vintage posters inlijsten en ophangen die bij je kleurenschema passen, of rommelmarkt aankopen aan de muur hangen als op zichzelf staande kunst. Bedek de vloer met een antiek tapijt met een patroon en leg er een faux koeienhuid op voor extra textuur en interesse.

Plaats vintage meubels in je slaapkamer

In slaapkamers kunnen vintage items bijdragen aan een ongedwongen, comfortabele sfeer. Wanneer je jouw ruimte inricht met antiek of vintage fauteuils , onthoud dan dat de stukken niet precies bij elkaar hoeven te passen. Kies items met vergelijkbare stijlen of kleurenschema’s en gebruik vervolgens het concept van symmetrie om een samenhangende look te creëren. De twee niet bij elkaar passende houten dressoirs naast dit hemelbed dienen als nachtkastjes en zijn met elkaar verbonden door hun vergelijkbare afwerking. Kleine antieke tapijten voegen aan weerszijden van het bed een vleugje kleur toe. Het vintage kunstwerk, zoals een design hanglamp dat boven de dressoirs is gemonteerd, heeft een consistent natuurmotief en de stukken van vergelijkbare grootte zijn op dezelfde manier ingedeeld.

Vintage stijlelementen gebruiken in de keuken

Zelfs als je een moderne keuken hebt, kunnen vintage vondsten nog steeds een plekje in je interieur hebben. Hang een antiek bord op of versier open planken met vintage servies om snel een ouderwetse look toe te voegen aan je moderne keuken. In deze keuken in boerderijstijl weerspiegelt een gevonden metalen bord de rustieke uitstraling van verweerde kasten en planken gemaakt van gebogen hout. Het is gecombineerd met andere versleten elementen zoals vintage glazen potten gevuld met droge ingrediënten en raamdecoraties genaaid van oude graanzakken. Deze eenvoudige elementen zouden ook kunnen werken in een witte keuken ie is uitgerust met roestvrij staal en marmer. Elk element voegt warmte toe zonder afbreuk te doen aan de andere, meer moderne elementen.

Versier met vintage textiel

Oude graanzakken en theedoeken zijn perfecte kussenslopen, en oude dekbedden kunnen prachtige wandkleden zijn in een verder moderne ruimte. Frame vintage sjaals voor instant artwork, of gebruik antieke gordijnen of dekens in plaats van moderne stof voor een bedekt hoofdeinde met een vintage uitstraling. Door buiten de gebaande paden te denken en vintage textiel op ongewone manieren te gebruiken, kun je die eigenzinnige retro-items waar je van houdt, opnemen zonder dat je met je huis uitgaat.

Accessorize met vintage tafel decor

Witte of neutrale muren vormen een geweldige achtergrond voor vintage items zoals een rustieke tafel, stoelen of bank. Door een oude kruk en een vintage deken toe te voegen, blijft deze eetkamer uitnodigend zonder er rommelig uit te zien. Een vintage plafondarmatuur trekt de aandacht, terwijl felrode kunstwerken en een oude deegkom gevuld met fruit extra kleur in de kamer brengen en contrasteren met de warmte van de houten meubels. Wees niet bang om enkele van je favoriete vondsten in een neutrale kamer te stapelen; het is de perfecte achtergrond om ze te laten zien.