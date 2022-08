Jeu de boules in Wijngaarden

12 aug, 12:16

WIJNGAARDEN • Op vrijdag 19 augustus wordt er voor het eerst in Wijngaarden een Jeu de boules georganiseerd, mede door de klankbordgroep Leefbaarheid Wijngaarden.

‘s Middags van 14.00 uur tot 17.00 uur en ‘s avonds van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op deze eerste Jeu de boulesdag zijn er heerlijke (Franse stijl) hapjes en drankjes.

Er zijn geen kosten aan verbonden, wel wordt er gekeken of er voldoende belangstelling is of dit een vervolg moet krijgen, zodat men misschien later op een echte Jeu de boulesbaan kan spelen.

Ook bij minder goed weer gaat het door (onder een overkapping). Het evenement vindt plaats op het sportveld achter het Wingerds Hof.

Voor informatie: Koos van Hattem via koosvanhattem@hetnet.nl of 0184-411040.