Boerenbijeenkomst op 29 augustus in Giessenburg

13 aug, 07:52

Algemeen 103 keer gelezen

GIESSENBURG • De gemeente Molenlanden organiseert op maandag 29 augustus een boerenbijeenkomst in De Til in Giessenburg.

Op 6 juli spraken vertegenwoordigers van boerenorganisaties in de Alblasserwaard, gemeente Molenlanden en provincie Zuid-Holland al over de toekomst van de landbouw in de Alblasserwaard. Het was een open en constructief gesprek waarin onder andere duidelijk werd dat samenwerking noodzakelijk is.

Samen in gesprek

De boerenorganisaties willen samen met de gemeente verkennen of het zinvol is om vanuit de Alblasserwaard met een voorstel aan provincie en Rijk te komen. “En als we dit doen, welke randvoorwaarden en spelregels we dan met de provincie willen afspreken”, aldus de gemeente Molenlanden in een bericht over de boerenbijeenkomst.

Dit wordt besproken op maandagavond 29 augustus van 19.30 tot 22.00 uur (start om 20.00 uur) in de Til in Giessenburg. Het programma is plenair.

De avond is bedoeld voor boeren uit de Alblasserwaard die willen meedenken over hoe, met behoud van de agrarische identiteit, invulling gegeven kan worden aan de maatschappelijke opgaven.

Verwacht wordt dat tijdens de avond op 29 augustus de nadruk ligt op de melkveehouderij. Aanmelden kan tot uiterlijk 22 augustus via het aanmeldformulier www.molenlanden.nl/boerenbijeenkomst.