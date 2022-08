Cursus ‘Ruimte voor jezelf en ruimte voor de ander’ in Goudriaan

12 aug, 10:24

Algemeen 202 keer gelezen

GOUDRIAAN • Voor iedereen die werkzaam is in de kinderopvang, het onderwijs of begeleider van een (cultuur)club of actief in het jeugdwerk van bijvoorbeeld de kerk binnen de gemeente Molenlanden, organiseert Grol Weerbaarheid de gratis cursus ‘Ruimte voor jezelf en voor de ander’.

Ernst Grol van Grol Weerbaarheid: “Wellicht herkent u het: de vakantie is voorbij, het nieuwe schooljaar gaat van start en er is weer een nieuwe groep. En bij zo’n nieuwe groep ga je met elkaar op zoek naar een goede dynamiek. Bij de ene groep lukt dat beter dan bij de andere. Maar hoe kun je er nu voor zorgen dat de groep nog beter gaat functioneren, zodat je er samen een mooi jaar van kunt maken?”

Grol weerbaarheid neemt deelnemers in drie avonden mee in de principes van groepsdynamica en mentale weerbaarheid. Zij maken hen vertrouwd met diverse spellen en eenvoudige oefeningen om een klas of groep op een positieve manier te laten samenwerken en eventueel pestgedrag te stoppen.

Er zijn drie bijeenkomsten op 29 augustus, 12 september en 3 oktober over groepsdynamiek, feedback en gesprek en preventie en aanpak bij pesten.

De bijeenkomsten vinden plaats van 19:00 tot 22:00 uur in de Multistee in Goudriaan. Na de theorie zal er met verschillende samenwerkingsspellen aan de slag worden gegaan. Dit vindt plaats in de gymzaal. Makkelijk zittende kleding is dus fijn. Iedereen kan meedoen.

Er is plaats voor maximaal 30 deelnemers. Bij meer animo volgt er mogelijk een tweede training. Aanmelden via info@grolweerbaarheid.nl.