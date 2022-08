Con Discrezione uit Arkel start weer met repetities

12 aug, 10:13

Algemeen 91 keer gelezen

ARKEL • Op maandag 22 augustus start de repetitie weer van Dameskoor Con Discrezione in De Lingehof in Arkel.

Mochten er dames in de regio zijn die graag zingen, zijn ze welkom om een repetitie bij te wonen.

Het repertoire is zeer divers. “We zingen liedjes van vroeger zoals the Rivers of Babylon tot Arcade van Duncan Laurence”, vertelt Ingrid Uildriks van Con Discrezione. “Ook treden we, nu corona weer wat minder is, met regelmaat op in verzorgingshuizen. We gaan ons nu richten op onze uitvoering in het komende voorjaar, een optreden op 10 september in Arkel en een kerstoptreden in de Zes Molens in Hoornaar en er zijn nog meerdere optredens in onderhandeling.”

De repetities zijn in de Lingehof in Arkel: elke maandagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur. Voor meer informatie: voorzitter Ingrid Frenk via 0183-1379/06-10230397of secretaris Ingrid Uildriks via 0183-562527/06-24426495.