ingezonden mededeling

Horecazaak starten? Zo zet je jezelf op de kaart

10 aug, 08:41

Algemeen 27 keer gelezen

In deze tijd een horecaonderneming beginnen vergt natuurlijk wel wat lef. We leven immers nog steeds in onzekere tijden, waarin prijzen hard stijgen.

Daarom kan het geen kwaad om voordat je begint alvast goed na te denken over hoe je jezelf op de kaart gaat zetten. Zo weet je zeker dat jouw tent straks goed gevuld is met blije klanten.

Zorg voor kwalitatieve producten

Klinkt natuurlijk logisch, maar toch het benoemen waard. Zorg naast een menukaart vol heerlijke gerechten ook voor producten van hoge kwaliteit. Dit kan namelijk echt het verschil maken. Koop bij de visgroothandel bijvoorbeeld een mooi stukje verse vis dat jouw gerecht nóg smaakvoller maakt en naar een hoger niveau tilt. Zorg altijd dat je producten zo vers mogelijk zijn. Koop daarom bijvoorbeeld in bij de horeca groothandel in Almere als je daar een horecazaak hebt. Zo kun je die verse vis, groente of het stukje vlees dat ’s ochtends wordt geleverd diezelfde avond nog gebruiken in een gerecht. Verser kan niet!

Gebruik social media

Social media is tegenwoordig ook een belangrijke manier om nieuwe klanten aan te trekken. Tegenwoordig wordt bijvoorbeeld Instagram steeds vaker gebruikt als zoekmachine voor leuke horecatentjes. Heb je een actief account met foto’s van gerechten die je meteen doen watertanden? Grote kans dat mensen jouw zaak kiezen als ze die foto’s voorbij zien komen. Maar ook video is tegenwoordig belangrijk. Perfect om mensen kennis te laten maken met jou, je personeel en de sfeer in jouw zaak. Een ander voordeel is dat mensen zelf ook weer foto’s en video’s van een gezellige avond in jouw zaak delen en jou hierbij kunnen benoemen. Gratis reclame dus!

Investeer in een mooie website

Veel mensen checken voordat ze een restaurant bezoeken alvast even snel de menukaart. Komen ze dan op een website die niet goed werkt, dan kan dat afschrikken. Investeer daarom in een mooie website die ook vooral goed werkt op een smartphone. En wil je van die kaarten op tafel af? Dan kun je bijvoorbeeld ook een bordje met een QR-code op tafel zetten, die gasten kunnen scannen om de menukaart vervolgens op jouw prachtige website te bekijken.