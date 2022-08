ingezonden mededeling

Wat is het verschil tussen recruitment en headhunting?

9 aug

Veel mensen denken dat de termen werving en talentwerving synoniem zijn, maar bedrijven die het grote geheel in de gaten houden, weten dat er een cruciaal verschil is tussen beide. Werving en talentwerving zijn vergelijkbaar met korte en lange termijn: snelle oplossingen versus langetermijnplanning. Beide benaderingen kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de omstandigheden, maar de ene is meestal tactisch van aard en de andere strategisch.

Interne werving managers kunnen de algehele werving planning verbeteren met een basiskennis van de strategische aard van talent acquisitie. Onafhankelijke recruiters kunnen eveneens de relaties met werkgevers verbeteren door beter inzicht te krijgen in de unieke rol die acquisitie speelt bij het helpen van een bedrijf bij het realiseren van zijn strategische visie.

Werving versus talent acquisitie

Werving gaat over het invullen van vacatures. Talent acquisitie is een doorlopende strategie om specialisten, leiders of toekomstige leidinggevenden voor je bedrijf te vinden. Talent acquisitie heeft de neiging zich te concentreren op de langetermijnplanning van human resources en het vinden van geschikte kandidaten voor functies die een zeer specifieke vaardigheden vereisen.

Invullen van functies voor bedrijven

Bedrijven moeten zich afvragen welke functies moeilijk in te vullen zijn als er een vacature of behoefte ontstaat. Nichemarkten, technologische vaardigheden, zeer specifieke ervaring en leiderschapsrollen vragen om een doordachte, langetermijnbenadering van talent acquisitie.

De reikwijdte van vacatures is het belangrijkste onderscheid in headhunter versus recruiter of headhunter versus wervingsbureau.

Over het algemeen richt een headhunter zich alleen op het inhuren van beperkte vacatures, oftewel executive search . Het doel en de reikwijdte van de headhunter zijn alleen beperkt tot die top openstaande vacatures, die ze moeten invullen. De headhunting wordt over het algemeen gedaan door de bestuursleden van het bedrijf of het topmanagement, om de functies op directieniveau te vervullen. Dit zijn topfuncties en daarom moeilijk in te vullen, omdat ze meestal ervaren en zeer bekwame kandidaten vereisen die veel ervaring hebben met het werken in topposities van andere bedrijven.

Terwijl recruiters individuen of bedrijven zijn die het algehele wervings- of wervingsproces van het bedrijf uitvoeren. Over het algemeen hebben recruiters een breder scala aan scouting van kandidaten, omdat ze een relatief groot aantal posities moeten invullen. Ze houden zich meestal bezig met het inhuren van banen op instapniveau, op een lager niveau of op het middenniveau. Ze huren meestal voor verschillende rollen. Recruiters hebben meestal een bredere kennis van de branche, aangezien hun primaire taak het werven van kandidaten is.

Moet je bedrijf via recruitment of headhunting een kandidaat zoeken en vinden?

Veel markten veranderen en er zijn nieuwe vaardigheden nodig. In de productie leidt een drang naar groene technologie tot een grotere behoefte aan omscholing en het inhuren van niet-traditionele achtergronden, zoals milieuwetenschappen of cyberbeveiliging. De concurrentie om dit talent zal hevig zijn. Je bedrijf moet een strategie voor talent acquisitie hebben om op deze behoeften te anticiperen. Als je een passieve talentenpool bij de hand hebt, bespaar je tijd en heb je een voorsprong op de concurrentie.

Hoe verder te gaan dan recruitment om toptalent te werven

Het aantrekken van de beste en slimste medewerkers voor je bedrijf is geen eenmalige gebeurtenis. Het is een continu proces van netwerken en relaties opbouwen met toptalent. Hoewel werving een belangrijke activiteit blijft om onmiddellijke vacatures in te vullen, is het verwerven van talent een langetermijnstrategie om het aannemen van personeel efficiënter en productiever te maken. Nieuwkomers zullen aangetrokken worden tot je bedrijf als een geweldige plek om te werken, en het bedrijf zal gedijen. Human resources kunnen één van de drijvende krachten achter zakelijk succes zijn, een integraal onderdeel van het team dat je bedrijf voortstuwt om te groeien.