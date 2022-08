Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid: ‘Geen extra crisisnoodopvang’

10 aug, 15:04

REGIO • De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid wil geen extra plaatsen creëren voor crisisnoodopvang. De regio vindt die opgave te groot voor een regio met een kleine half miljoen inwoners.

Het kabinet heeft de gezamenlijke veiligheidsregio’s gevraagd om nog eens ruim 5600 extra crisisnoodopvangplekken te realiseren voor asielzoekers. Die plekken komen boven op de 5500 extra crisisopvangplekken die eerder gevraagd werden. Daarvan zijn er nu 5000 gerealiseerd, verspreid over het hele land. Ondanks alle inzet slapen er in Ter Apel nog steeds vluchtelingen buiten.

Structurele oplossingen

De Veiligheidsregio is kritisch over het verzoek van het kabinet. Wouter Kolff, voorzitter van de Veiligheidsregio en burgemeester van Dordrecht, vindt dat het kabinet moet nadenken over structurele oplossingen bij de opvang van vluchtelingen. Er worden in de regio momenteel 3.000 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in de noodopvang en daarnaast 200 andere asielzoekers in crisisnoodopvang, melden RTV Papendrecht en RTV Dordrecht.

Goed overleg

Burgemeester Theo Segers van Molenlanden is het eens met de opstelling van de Veiligheidsregio. “We hebben in onze regio goed overleg over de opvang”, zegt hij. “Dit is een gezamenlijk standpunt. Ik sluit me daarbij aan.”