Lotgenotengroep in Molenlanden voor wie een geliefde heeft verloren

10 aug, 11:50

Algemeen 213 keer gelezen

MOLENLANDEN • Om inwoners van Molenlanden bij het verlies van een geliefde te helpen, organiseert Sociaal team Molenlanden vanaf dinsdag 20 september de lotgenotengroep ‘Verlies kun je delen’.

Deelnemers komen in Ottoland bij elkaar. “We praten dan met elkaar over rouw en verlies”, zegt Wilma van der Hout van het Sociaal team. “Welke gevoelens spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol, tegen welke praktische zaken loop je aan, hoe kun je er mee omgaan en welke stappen kun je zelf zetten om de draad van het leven weer op te pakken? Daarop proberen we antwoorden te krijgen.”

De herkenning, erkenning en steun die juist lotgenoten na het verlies van een geliefde elkaar kunnen geven helpt. “Wie rouwt, doet dat op zijn eigen manier en zijn eigen tempo”, vult collega Carolien Nagelsmit aan. “Maar iedereen heeft te maken met verdriet en pijn. Praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kan verhelderend werken en deelnemers helpen om stap voor stap de weg vooruit te vinden.”

Vanaf een half jaar na het verlies van een geliefde is het mogelijk deel te nemen. Vanaf dinsdag 20 september zijn er acht bijeenkomsten op: 20 en 27 september, 4, 11 en 25 oktober, 1 en 8 november en een terugkomdag op dinsdag 13 december. De bijeenkomsten zijn van 14.30 tot 16.30 uur in Het Regthuys in Ottoland. Aanmelden kan tot en met vrijdag 9 september via het Sociaal Loket: 088-7515100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl.