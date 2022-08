Morgenmiddag waterpret voor de jeugd in Ameide

10 aug, 10:34

AMEIDE • Deze zomervakantie organiseert Team Sportservice Vijfheerenlanden in alle kernen van de gemeente sportieve activiteiten voor kinderen. Aanstaande donderdag 11 augustus stond het spel Jachtseizoen op het programma. Gezien de temperaturen tovert Team Sportservice dit om tot een middag vol waterpret.

Waterpret in Ameide

Aanstaande donderdag 11 augustus bereikt Nederland zomerse temperaturen. Ondanks deze temperaturen kunnen de kinderen blijven bewegen. Zolang er maar genoeg water is. De buurtcoaches komen om 14.30 uur met een bus vol waterpret in Ameide. Alle kinderen zijn welkom bij de speeltuin grenzend aan de Meidoornlaan.

Meer activiteiten

Met de activiteiten van de Zotte Zomerweken maken de buurtsportcoaches van Team Sportservice Vijfheerenlanden buiten spelen nog leuker. Van een panna knockout toernooi in De Hagen tot zomerkampspelletjes in Meerkerk. Kijk op www.vijfheerenlandenactief.nl en zie wanneer de Zotte Zomeractiviteiten in de buurt zijn.