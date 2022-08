Landgoedfair Mariënwaerdt volgens de wens van Frans baron van Verschuer

10 aug, 10:19

Algemeen 50 keer gelezen

BEESD • De Landgoedfair op Heerlijkheid Mariënwaerdt (17-21 augustus) wordt er eentje waar Frans van Verschuer trots op zou zijn geweest.

Frans baron van Verschuer overleed op maandag 20 juni, nadat hij een dag eerder ernstige hersenschade had opgelopen bij een val van een ladder. “Het is nog steeds niet te bevatten dat ik er nu alleen voor sta”, zegt weduwe Nathalie van Verschuer. “Ook de medewerkers waren helemaal van slag.”

Het verdriet was enorm. Nathalie putte troost uit de ontelbare steunbetuigingen. Daaruit bleek nogmaals hoe geliefd Frans was.

Taken

De medewerkers missen hun leider, maar zorgen er wel voor dat de activiteiten op het landgoed gewoon werden voortgezet. Veel van de taken van Frans werden overgenomen door broer Bernard, neef Otto en zoon Frits. Nathalie: “Iedereen staat in zijn kracht. Het gaat supergoed. Het terrein ziet er prachtig uit. Het is echt picco bello in orde. Ik overleg met medewerkers hoe het verder moet. Wie wordt bijvoorbeeld aanspreekpunt voor de jongens van het onderhoud, de bosbouw, de boerderij, het toezicht? Dat zijn contacten waar ik me nooit heel erg mee bemoeide. Toch merk ik wel dat ik het fijn vind om controle te houden en overal bij betrokken te blijven. De medewerkers proberen mij overigens zo weinig mogelijk te belasten met de dagelijkse praktische zaken. Zelfs de communicatie laat ik aan anderen over. Alleen de interviews: die doe ik nog wel. Ook merk ik dat iedereen je wil spreken.”

Na de begrafenis is het team van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt meteen bij elkaar gaan zitten om te overleggen over de Landgoedfair, die al jaar en dag staat gepland in de derde week van augustus. Dit jaar dus van woensdag 17 tot en met zondag 21 augustus. “We konden er niet heel lang mee wachten om daarover een knoop door te hakken”, zegt Nathalie. “In de week voor de begrafenis dacht ik nog: ik kan het niet aan. We gaan het niet doen. Maar ik besefte me ook: Frans zou hebben gewild dat de Fair gewoon door zou gaan. Hij zou hebben doorgezet. We hebben ook bedacht: als het team het wil, gaan we het doen. Iedereen was het er over eens: wij willen dat het doorgaat. Juist ook om daarmee Frans te eren.”

Stoere mannen-dingetjes

Eigenlijk was het de bedoeling geweest om een kleine wijziging aan te brengen in de opzet van de Landgoedfair. Nathalie: “We hadden bedacht om niet meer al die demonstraties in die ring te doen, maar te verplaatsen naar het terrein daarachter. In de ring zouden we dan de catering doen. Frans was het daar helemaal niet mee eens. Er waren binnen het team zoveel dames die dat wel wilden, dat hij uiteindelijk heeft gecapituleerd. Tijdens het overleg na de begrafenis hebben we besloten om één ding te doen: de demonstraties gewoon weer in de ring. Het wordt een fair volledig naar de wens van Frans. Dus met antieke tractoren en een parade van oude Landrovers. Een beetje van die stoere mannendingen. Ook de Dairy Fair komt weer terug. Frans was er altijd trots op dat wij konden laten hoe gepassioneerd die boeren zijn voor hun vee.”

Stikstofbaron

Frans was natuurlijk allereerst baron. Met alle bestuurlijke functies die daarbij horen, zoals bijvoorbeeld president-kerkvoogd van de Protestantse gemeente in Beesd. Maar Frans van Verschuer was in hart en nieren boer. Daar lag zijn passie. Enkele weken geleden voor zijn overlijden gaf hij in een paginagroot interview in De Telegraaf zijn mening over de stikstofcrisis. “Hij was heel trots op het artikel”, zegt zoon Frits. “Hij wist ook heel veel af van het onderwerp. Hij was een boer met kennis en vond het mooi om daar zijn mening over te geven.” Frans was er zeer uitgesproken over. Nathalie: “Boeren die wilden stoppen moest dat mogelijk worden gemaakt. En boeren die door wilden gaan moest meer grond worden toebedeeld, zodat ze extensiever kunnen werken.”

Volgens Nathalie was Frans het liefst bezig met zijn handen. “Hij ging bijna elke dag bij de jongens langs. En liep elke dag een rondje door het bos. Dan zag ‘ie dat er iets was met een boom of dat er ergens afval lag.” Frits: “M’n vader was het liefst in het bos. Houthakken en hout sjouwen. Dat vond hij geweldig. Het gaf hem rust.” Nathalie: “Toen ik Frans leerde kennen, ging hij in het weekend nog gewoon koeien melken. Dat was voor hem de manier om zijn hoofd leeg te maken. Hij was een beestenman. Voor niets bang. En natuurlijk tractor rijden.”

Zoon Frits van Verschuer studeert momenteel rechten aan de Universiteit van Utrecht. Ondanks het feit dat hij nog niet definitief de knoop heeft doorgehakt, is het toch wel waarschijnlijk dat hij het werk van zijn vader voortzet. “Ik was al betrokken bij het bedrijf van mijn vader. Ik ging vaak met hem mee naar vergaderingen. Na de dood van mijn vader ben ik nu twee dagen per week aanwezig op Mariënwaerdt. Ik vind het leuk om hier te zijn en om m’n moeder te helpen.” Frits houdt van ondernemen. “Maar vooral het beheer van zo’n landgoed spreekt me heel erg aan. M’n vader betrok mij daarbij. Het was mooi om met hem daarover te sparren. Momenteel heb ik veel contact met m’n neef Otto.”

Creatieve aanjager

Nathalie was, is en blijft de creatieve aanjager van het bedrijf: “Dingen zien, dingen bedenken en daar veel energie van krijgen. Dat vind ik leuk. Zo is het ruim 25 jaar geleden ook allemaal begonnen, toen ik destijds bij Frans het idee lanceerde om een landgoedfair te organiseren. Misschien was Frans zelfstandig niet op het idee gekomen. Maar als hij het eenmaal zag zitten, dan ging ‘ie er ook voor. Dan durfde hij ook risico’s te nemen. Ik hoop dat Frits dat ook kan. Zo van: ‘we doen het’. Niet teveel hoge bergen zien. Want dan doe je niks meer.”

Van woensdag 17 t/m zondag 21 augustus organiseert Heerlijkheid Mariënwaerdt de 26e editie van de Landgoedfair. Het thema voor dit jaar luidt: ‘Fris en fruitig’. Talloze fruibomen en de prachtige locatie in het hart van het landgoed, met de historische bebouwing rondom ’t Klooster en Het Grote Huis, zorgen voor een uniek decor.

Dick Aanen

‘