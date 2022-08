Openlucht schilderfestival De Koperen Knop

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Nog steeds komen er aanmeldingen voor het openlucht schilderfestival dat Museum De Koperen Knop op 17 september organiseert. Wie nog mee wil doen, kan zich tot 1 september opgeven bij het museum.

Dit keer vindt het festival plaats rond het museum, namelijk in het poldergebied van Giessen-Oudekerk en Giessendam. Het thema is: Het Landschap, waarvoor is gekozen omdat het een samenwerkingsverband is met het project Denkend aan Holland van Den Hâneker.

Er zijn een wedstrijd en een korte expositie aan het geheel verbonden. Voor meer informatie: www.koperenknop.nl.