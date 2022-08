Grootste koor van Molenlanden tijdens Burendag in Hoornaar

11 aug, 09:10

HOORNAAR • Bij De Zes Molens in Hoornaar gaat tijdens de Burendag op zaterdag 24 september een poging ondernomen worden om het grootste koor van Molenlanden samen te stellen.

De poging wordt gedaan in samenwerking met Marlous Luiten. Zij is zangcoach, koorleider, muzikant, theatermaakster en zangeres. Marlous was en is betrokken bij het Kunstproject dat in het afgelopen jaar gehouden is bij De Zes Molens.

Marlous zal van 14.00 tot 15.00 uur een één uur durende workshop verzorgen waar ze onder andere op een leuke manier een warming up voor lijf en stem geeft. “Daarna gaan we, met livemuziek, een speciaal door haar geschreven tekst op een bestaande melodie oefenen”, legt activiteiten- en vrijwilligerscoördinator Jolanda Berkhout van De Zes Molens uit. “Na afloop gaan we natuurlijk met z’n allen het lied zingen. In het lied staat verbinding en ontmoeten centraal.”

Ze vervolgt: “We willen natuurlijk een zo groot mogelijk koor vormen en nodigen graag alle inwoners, jong en oud, uit Hoornaar graag uit om hierbij aanwezig te zijn. Zangervaring hoeft men niet te hebben, het belangrijkste is dat we het samen doen!”

De Zes Molens heeft gekozen voor een zangworkshop tijdens de Burendag, omdat de woonzorginstelling graag de verbinding zoekt met de omgeving. Jolanda: “Juist met burendag wil je zichtbaar zijn voor de naaste buurtjes. Maar wie zijn nu onze naaste buren? Tijdens het bespreken hiervan kwamen we tot de conclusie dat wij heel Hoornaar als buren zien. We willen graag een zorglocatie zijn waarbij iedereen binnen kan komen lopen; of je nu binnenkomt als bezoeker, om aan een activiteit deel te nemen, een optreden te bezoeken of als vrijwilliger. De deuren staan open!”

Maar om nu álle buren in het restaurant uit te nodigen is wat veel vandaar dat men buiten iets wilde organiseren. Jolanda: “Met het succes van het Kunstproject nog in onze gedachten, kwamen we uit bij Marlous. Muziek is één van de kunstvormen waaraan iedereen kan deelnemen, juist deze keer omdat het helemaal niet belangrijk is of je wel of niet kunt zingen. Meedoen is in dit geval echt het belangrijkste.”

“Het is leuk om, als je met veel mensen bijeen bent, een record te vestigen. Naar wij weten, is het grootste koor van Molenlanden nog niet opgericht, vandaar dat wij dat op ons gaan nemen. Dus hoe meer deelnemers, hoe moeilijker het voor de andere dorpskernen gaat worden”, vertelt ze met een knipoog.

De parkeerplaatsen van De Zes Molens worden die dag leeg gehouden. Het parkeren kan bij het Dirk IV plein.