Deltaconcerten Kinderdijk: familiematinee en avondconcert

10 aug, 14:38

Algemeen 49 keer gelezen

KINDERDIJK • Stichting Deltaconcerten biedt op zaterdag 3 september in samenwerking met UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk, twee unieke programma’s. Een Familieprogramma in de middag, met een brede variatie aan muzikale optredens, voor en door jong en oud. In de avond een groot concert van toporkest Fuse.

Deze zaterdagmiddag is er van 13.30 tot 18.00 uur een gevarieerd programma met bijzondere aandacht voor de kinderen. Zowel op het hoofdpodium, als bij diverse bezoeklocaties van Werelderfgoed Kinderdijk.

Er zijn (interactieve) shows met veel humor, zoals De Grote Pinguïn en Bananen Show, Beth & Flo (piano-cabaret) en de zingende buikspreekpoppen van Lydia Zwart. Leden van het Drechtsteden Jeugd Orkest en het Jeugd Ensemble treden op, maar ook het Dordrechts Kamerorkest laat zich horen. Voor de jongste kinderen is er een workshop componeren door Anne-Maartje Lemereis. Iris van der Ende speelt haar voorstelling bij de Museummolen.

Bijzonder is het optreden van de zeer jonge prijswinnende talenten Adinda (14) en Matthijs (16) van Delft, die met hun viool en gitaar ieders hart veroveren. Kijk voor het volledige programma op: www.deltaconcerten.nl/middagconcert-kinderdijk. Kinderen tot 16 jaar hebben gratis entree (begeleid).

Avondconcert

Fuse brengt zaterdagavond van 19.30 tot 21.30 uur een eigenzinnige mix van klassieke composities, jazz, minimal music, volksmuziek en improvisaties die van elk optreden een unieke ervaring maakt. De vernieuwingsdrang zit ingesleten in het DNA van Fuse. Hun live-act is veelzijdig en energiek. Deze Nederlandse formatie werd bekroond met de Edison Klassiek publieksprijs en treedt op in binnen- en buitenland.

Speciaal voor dit concert worden de molens deze avond verlicht. Meer over het programma: www.deltaconcerten.nl/avondconcert-kinderdijk.

Tickets zijn beschikbaar via www.deltaconcerten.nl/tickets (ticket is inclusief 1 consumptie).