PolderPraise tijdens feestweek in Wijngaarden

11 aug, 09:45

WIJNGAARDEN • Stichting MPH (Muziek Producties Hoogendijk) organiseert op zaterdagavond 20 augustus een zangavond op het voetbalveld in Wijngaarden, of bij minder weer in de feesttent.

Aan de PolderPraise werken een achttal zangers mee, die worden begeleid door een band, aangevuld met blazers en strijkers, waaronder twee jonge vioolleerlingen.

Stichting MPH (Muziek Producties Hoogendijk) is in juni 2021 opgericht door Matthijs Hoogendijk met als doel muzikale projecten op een professionele manier te organiseren. Dat doel bereikt de stichting door professionele musici en amateurmuzikanten met elkaar in verbinding te brengen en samen te laten werken met amateurzangers. Naast de jaarlijkse Paas- en Kerstconcerten gaat de stichting meerdere concerten per jaar geven.

Het repertoire op zaterdagavond 20 augustus bestaat uit aanbiddingsmuziek, zoals oude bekende liederen van Johannes de Heer in een moderne vormgeving, nummers van Opwekking, Sela en een enkel luisterlied.

De avond, die om 19.30 uur begint, is gratis toegankelijk voor de allerjongste tot de oudste. Bezoekers dienen zelf een stoel of kleedje mee te nemen. Na afloop zal er worden gecollecteerd ter bestrijding van de kosten en is er ontmoeting onder het genot van een drankje op eigen kosten.