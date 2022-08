Meespelen in ‘Het Groot Giessenburgs Blaasorkest’

8 aug, 09:38

GIESSENBURG • De Giessenburgse Muziekvereniging Da Capo bestaat 35 jaar en dat viert de vereniging door het organiseren een mega blaasorkest op zaterdag 17 september.

De vereniging roept muzikanten uit Giessenburg en omgeving op om zich aan te sluiten bij ‘Het Groot Giessenburgs Blaasorkest’. Het wordt een middag onder leiding van dirigent Bjorn van Pruijssen, met samen repeteren en aansluitend een openluchtconcert.

Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk muzikanten bij elkaar te brengen die er plezier aan beleven om in een korte tijd een mooi muzikaal programma in te studeren.

Aanvang repetitie is om 13.00 uur. Deelname: gratis. Aanvang concert is om 16.00 uur. Ook de toegang tot het concert is gratis. Aanmelden kan tot en met 25 augustus. Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.dacapogiessenburg.nl.