Stichting Wingkidoe bestaat 15 jaar: feestweek in Wijngaarden

8 aug, 09:18

WIJNGAARDEN • Stichting Wingkidoe wordt 15 jaar en dat wordt gevierd met een feestweek voor het hele dorp.

Op vrijdagavond 12 augustus wordt de feesttent opgebouwd op het voetbalveld achter ’t Wingerdshof aan de Dorpsstraat 31 in Wijngaarden. Er volgt een week bomvol activiteiten voor jong en oud.

Op zaterdagavond 13 augustus is iedereen vanaf 19.30 van harte welkom tijdens de openingsavond met een fototentoonstelling van 15 jaar Wingkidoe.

Op maandagmiddag 14 augustus vanaf 12:30 uur wordt een Wingerdse High Tea voor alle 55-plussers uit Wijngaarden georganiseerd met een bingomiddag. Aanmelden is gewenst.

Dinsdag 16 augustus is voor de kinderen. In de tent kunnen zij creatieve werkjes maken, timmeren, workshops volgen, koekjes bakken en vooral plezier maken

Woensdag 17 augustus is er een sport- en (water)speldag voor de kinderen. Zij kunnen zich uitleven op het springkussen, klimmen op de klimtoren, komen touwtrekken, slootje springen of in de aquabal stappen.

Donderdag 18 augustus zijn de kinderen zelfs de baas. In en bij de tent zijn er leuke activiteiten met het thema 15 jaar Wingkidoe feest! Vanaf 17.15 uur is het restaurant geopend! Reserveren is gewenst. Om 20:00 uur wordt er een Neon Party voor de jeugd van 4 tot 14 jaar georganiseerd. De activiteiten worden die dag afgesloten met een slaapfeest in de tent.

Op vrijdagavond 19 augustus vindt het Wingerdse Dorpsfeest plaats in de feesttent. Op het podium verzorgt de band Jan pak de leuning een geweldig optreden. Iedereen is welkom.

Zaterdag 20 augustus is er een gezellige zomermarkt en kinderkleedjesmarkt van 10:00 tot 16:00 uur. ’s Avonds vanaf 19:30 uur organiseert stichting MPH Muziekproducties onder leiding van Matthijs Hoogendijk een Polderpraise. De toegang is gratis. Bezoekers dienen zelf een stoel of kleedje mee te nemen.

In de avond van zondag 21 augustus wordt een tentdienst georganiseerd. Het thema van deze dienst is ‘Hoor ik het goed?’ Ds. M.C. Stehouwer zal over het thema spreken. Aanvang 18:30 uur. Graag zelf een stoel meenemen.

Wie op de hoogte wil blijven van de activiteiten, kan Wingkidoe volgen op Instagram, mailen met info@wingkidoe.nl of alles nakijken op Facebook (Wingkidoe-stichting).