ingezonden mededeling

Na een grote blessure goed revalideren

4 aug, 11:11

Algemeen 161 keer gelezen

Revalideren kost tijd, maar na een grote blessure is dit erg belangrijk. Als je te snel aan de slag gaat kan je weer last krijgen van klachten en kunnen ze zelfs erger zijn dan voorheen. Afhankelijk van je leeftijd ben je eerder blessuregevoelig, maar of je wel of geen warming-up doet speelt ook een belangrijke rol.

Woon je in of in de buurt van Arnhem en mocht je toch een blessure oplopen en moeten revalideren? Dan kun je terecht bij orthoparc rozendaal. Wat komt er allemaal kijken bij revalidatie en hoelang kan dit duren? Lees dit artikel voor de antwoorden op deze vragen en meer.

Wat houdt revalideren in?

In de medische wereld betekent revalideren ‘herstel’. Revalideren is dus letterlijk herstellen na een ongeval, ziekte of operatie. Bij revalideren moet je niet denken aan alleen het lichamelijke aspect, want ook psychisch kan dit ook erg zwaar zijn. Revalideren kan erg lang duren, waardoor je in een revalidatiecentrum terecht kunt komen. Echter kan je hier niet voor meer dan een jaar blijven. Maximaal is het 3 maanden dat je mag blijven, want het zijn tijdelijke bedden en de rest van het revalideren zal toch echt thuis of ergens anders moeten plaatsvinden. De kosten zijn afhankelijk van de verzekering, de bijdrage die je in elk geval moet betalen is je eigen risico.

Hoelang duurt revalideren?

Zoals eerder gezegd mag je maximaal 3 maanden in een revalidatiecentrum zijn. Maar revalideren kan ontzettend lang duren, afhankelijk van wat er gebeurd is, of wat voor operatie je bent ondergaan. Na 1 tot 3 weken kan een revalidatiearts inschatten hoe lang het revalideren nog duurt. Het is niet zo dat je bij revalideren alleen maar thuis moet zitten en oefeningen moet doen. Wanneer je geopereerd bent in bijvoorbeeld het orthoparc lelystad, moet je zeker je rust pakken. Ook zal een fysiotherapeut, op advies van het ziekenhuis of een kliniek, je motiveren om rustig te gaan fietsen. Dit is logischerwijs afhankelijk van welke operatie je hebt ondergaan en wat je leeftijd is.

Het doel van revalideren

Uiteindelijk wil iedereen zo snel mogelijk herstellen en dit is waarom revalideren zo belangrijk is. Op langere termijn heb je betere resultaten en pluk je hier dus de vruchten van. Ook kan het bij mensen met een chronische ziekte de pijn een beetje of veel verlichten. Niemand wil continue extreme medicatie waardoor je niet veel kunt doen. Dus neem je revalidatie altijd serieus!