Digitale onthulling gedicht ‘In de lucht’ van Lionsclub Alblasserwaard Souburgh

5 aug, 09:40

Algemeen

OTTOLAND/REGIO • Met een korte film op Youtube heeft Lionsclub Alblasserwaard Souburgh in de afgelopen week het gedicht ‘In de lucht’ virtueel onthuld.

Het gedicht, geschreven door Judith Herzberg (geboren in 1934), is geplaatst op een plaquette aan de A in Ottoland. Het gedicht maakt onderdeel uit van de gedichtenserie Dichter bij de Polder, waarbij gedichten op plaquettes op vele plaatsen in de Alblasserwaard worden geplaatst.

Judith Herzberg is een van Nederlands meest bekende dichters. Zij ontving in 1997 de P.C. Hooftprijs voor poëzie en in 2018 de Prijs der Nederlandse Letteren.

Het filmpje van de virtuele onthulling is hier te zien.