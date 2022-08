ingezonden mededeling

Duurzame trends voor op kantoor

Verduurzamen begint een steeds belangrijkere rol te spelen in ons dagelijkse leven. Ook op kantoor is het van belang om duurzame keuzes te maken.

Benieuwd naar de trends? Lees snel verder.

Gezonde omgeving

Allereerst is het belangrijk om een gezond binnenklimaat te creëren. Een goed binnenklimaat zorgt namelijk voor meer productiviteit onder de werknemers en het reduceert het ziekteverzuim. Zet daarom regelmatig de ramen open, zet wat planten op kantoor en zorg voor een optimaal ventilatiesysteem.

Elektriciteitsopwekking

Een manier om je kantoor te voorzien van duurzame stroom is door middel van zonnepanelen. Deze trend zien we nu erg veel en het is bijna niet meer weg te denken. Steeds vaker passen mensen zonnepanelen toe op het dak van hun kantoor. Erg duurzaam, maar ook goed voor je portemonnee. Want op die manier kun je hier jarenlang van profiteren. Het is even een uitgave, maar dan heb je ook wat!

Kozijnen

Steeds vaker laten we het kantoor goed aanpakken, omdat dit duurzamer is dan elke keer kleine klusjes moeten uitvoeren. Hierbij staan de kozijnen centraal, want op die manier is het pand weer voorzien van goede en mooie nieuwe kozijnen die weer jaren mee kunnen. Zijn de kozijnen op jouw kantoor verouderd? Tijd voor vernieuwing. Er zijn natuurlijk een aantal opties, maar een populaire keuze is tegenwoordig kunststof kozijnen. Dit is duurzaam, isolerend en gaat tot wel 50 jaar mee! Het is daarom zeker handig om hier eens onderzoek naar te doen.

Offertes vergelijken

Een handige tip is om diverse offertes op te vragen, zodat je goed kunt vergelijken. Je weet op die manier zeker dat je kiest wat bij jouw budget past. Je kunt online gemakkelijk een kozijnen offerte opvragen. Je ontvangt daarnaast ook nog eens waardevolle informatie en tips.

Afval scheiden

Steeds meer bedrijven houden zich bezig met het scheiden van afval op kantoor. Zorg er daarom voor dat je drie bakken hebt: GFT, papier en plastic. Op die manier zorg je er ook voor dat jouw medewerkers bewust worden van het verduurzamen op kantoor en zorg je samen voor een groene omgeving. Een goede tip is om ook met je collega’s en werknemers in gesprek te gaan. Vraag hoe zij bijvoorbeeld het verduurzamen op kantoor zien en of zij ideeën hebben. Op die manier kun je samen brainstormen en tot veel meer nieuwe inzichten komen.

Hoe ga jij jouw kantoor verduurzamen? Heel veel succes!