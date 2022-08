ingezonden mededeling

Ruil het vliegtuig in voor de auto deze zomer; met de BMW 1-serie krijg je geen spijt

3 aug

De nieuwsberichten zijn niet te missen; De chaos op Schiphol lijkt maar niet te stoppen. Dit ook nog voordat het échte hoogseizoen nog moet beginnen. Veel mensen ruilen het vliegtuig dan ook in voor de auto, een zeer verstandige keuze als je het ons vraagt. De files richting het zuiden zullen er ook zijn, maar deze zijn nog altijd beter dan het missen van je dure vlucht.

Maar om niet in te leveren op comfort is het wel aan te raden een fijne auto te kiezen. Met een exemplaar uit de BMW 1-serie hoef je hier in ieder geval niet over te twijfelen.

Waarom de BMW 1-serie?

Een comfortabele reis is niet alleen fijn op het moment zelf, het maakt de voorpret ook nog eens groter. Rijden in een fijne auto met een luxe uitstraling maakt het natuurlijk een stuk aangenamer dan toeren in een gammele bak. Daarnaast is het ook een lekker gevoel om in een auto van kwaliteit te rijden, dit voorkomt dingen als pech onderweg en kleine gebreken.

Ook zorgen de comfortabele stoelen -die BMW standaard in zijn 1-serie gebruikt- ervoor dat je uitgerust op je plek van bestemming aankomt. Niet te vergelijken met de krappe vliegtuigstoelen die ons een sardientje in een blik laten voelen.

Alles mag mee!

De hatchback van de BMW-1 serie zorgt ervoor dat er veel in de kofferbak kan, iedereen in het gezin is hier blij mee. Je kinderen kunnen al hun favoriete speelgoed meenemen zodat ze zich optimaal zullen vermaken op reis. Nog niet genoeg ruimte? Of wil je ook met de BMW op wintersport? Alles is mogelijk.

De ski’s kunnen eenvoudig in een dakkoffer op het dak geplaatst worden en sneeuwkettingen zijn in een handomdraai te plaatsen om de wielen. Door de Duitse betrouwbare technologie weet je dat de auto tegen een stootje kan, deze Duitse ‘grundlichheit en punktlichheid’ zie je in alles terug!

Kortom, deze zomer geen lange rijen en stress voor jou op vliegvelden. Investeer liever je vakantiegeld in een nieuwe en betrouwbare auto die je niet in de steek laat. Met een model uit de BMW-1 serie weet jij dat je je bestemming snel, veilig en stijlvol bereikt. Niet alleen jij, maar ook je gezinsleden zullen blij zijn met deze keuze.

Fijne reis!