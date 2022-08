ingezonden mededeling

Waarom de Citroën C1 de perfecte tweede auto is

2 aug, 08:13

Wanneer jij en je partner beiden een baan hebben of ZZP’er zijn, dan zul je de discussie ‘s ochtends aan de ontbijttafel ongetwijfeld herkennen; Wie mag de auto wanneer mee? Beide heb je een drukke dag voor de boeg bomvol afspraken. Dit was natuurlijk wel anders in tijden van lockdowns. Toen was iedereen thuis en stond de auto gewoon stil voor de deur. Maar nu alles weer op gang komt, kan zelfs die ene auto niet meer genoeg zijn.

Maak hier niet langer onnodig ruzie over en koop er een tweede auto bij. Deze hoeft uiteraard niet aan dezelfde voorwaarden dan de eerste auto te voldoen. Hij kan kleiner en compacter zijn en daarmee duurzamer in gebruik. De Citroën C1 is hier perfect voor. En wij leggen uit waarom!

Doe niet zuur, ga voor de Citroën C1

In de miniklasse auto’s zijn vele modellen te koop. Wij zien van Kia’s tot Toyota’s, alles komt voorbij. Toch gaat de voorkeur momenteel uit naar de Citroën C1. Dit is een model wat voldoende ruimte biedt aan de drukbezette mens die óók nog even boodschappen moet doen, maar compact genoeg om net te kunnen parkeren op dat ene krappe plekje.

Het beste van twee werelden, dat zien wij terug in dit model. En dan hebben we het nog geen eens over zijn sportieve en trendy uitstraling gehad. Kortom, het kibbelen is niet verdwenen aan de ontbijttafel want iedereen wil op pad in de Citroën C1.

Doe duurzaam, ga voor de tweede ronde

In tijden van duurzaamheid maar ook economische uitdagingen kan het soms spannend zijn een grote uitgave te doen zoals de aanschaf van een auto. Zeker een tweede auto voelt soms overbodig, terwijl dit in veel gevallen totaal niet zo is. Een bewuste keuze maken op dit gebied is dan ook belangrijk, dit zorgt ervoor dat je met plezier en een goed gevoel rondrijdt.

Wanneer je kiest voor een Citroën C1 occasion ben je duurzaam bezig, het betreft namelijk een zuinige auto én je zorgt ervoor dat de auto nog een ronde meegaat. Twee vliegen in één klap, en dat alles zonder dat het een échte elektrische auto is. Duurzaam kan op meerdere manieren!

Een tweede auto kan in veel gevallen nog steeds een noodzaak zijn, schroom dan ook niet hierin te investeren. Maar een bewuste keuze maken is dan wel weer aan te raden. Met de keuze voor de Citroën C1 voldoe je aan alle voorwaarden om met een goed gevoel de weg op te gaan.