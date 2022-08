De Zes Molens ontdekt de toegevoegde waarde van kunst

4 aug, 14:27

Algemeen 95 keer gelezen

HOORNAAR • De Zes Molens: zorglocatie van De Lange Wei, kijkt met veel genoegen terug op het project Kunst op Visite, dat in het afgelopen jaar gehouden werd.

Dankzij de werving van MC Forte, werd het contact gelegd met negen professionele kunstenaars. Zij verzorgden in De Zes Molens workshops in hun eigen vakgebied. Muziek, dans, schilderen, vilten van wol en het bewerken van speksteen kwamen voorbij. De kunstenaars hebben de ouderen verbaasd doen opkijken van (onontdekt) talent en speelden in op de behoeften en wensen. Ze haalden een glimlach naar boven en bezaten het vermogen om deelnemers met een goed gevoel weer te laten vertrekken.

“En wat hebben we genoten”, vindt Jolanda Berkhout, coördinator Activiteiten & Vrijwilligers bij De Lange Wei. Bij velen was het de eerste kennismaking met een kunstvorm. Jolanda: “Wol kennen we allemaal: dat kan je spinnen en er sokken van breien. Maar dat je er ook een steen mee kunt omkleden tot een warmtesteen, dat is iets nieuws. Of wat te denken van het boren, schuren en in de was zetten van een stuk speksteen; ook niet iets wat je dagelijks doet. Juist omdat het voor alle deelnemers nieuw was, heerste er een ontspannen sfeer. Iedereen werd uitgedaagd en daarbij werd natuurlijk ook veel gelachen.”

Mede dankzij de financiële ondersteuning van de A.A. de Haan stichting, Het Lang Leve Kunst Fonds, de gemeente Molenlanden en stichting De Lange Wei, was De Zes Molens in staat om de workshops gratis aan te bieden. Zowel de ouderen vanuit De Zes Molens, als de (kwetsbare) ouderen vanuit Hoornaar, waren van harte welkom.

Jolanda: “Het pilotjaar van Kunst op Visite is ten einde gekomen, maar dat betekent niet dat we nu stil gaan zitten… Zeker niet! Het jaar heeft ons de toegevoegde waarde laten inzien van kunst en cultuur in het leven van de ouderen. Ons streven is dan ook om kunstworkshops in te zetten als vaste activiteit binnen het programma van De Zes Molens.”

“Dankzij het inzetten van nieuwe workshops zal de kwaliteit van leven, de fysieke én mentale gezondheid van de (kwetsbare) ouderen in Hoornaar verbeterd worden. Het volgende projectplan wordt geschreven en ook dit keer zullen we sponsoren benaderen. Want mede door hun hulp, kunnen we de laagdrempeligheid behouden en iedereen bij de workshops blijven verwelkomen.”