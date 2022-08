Zotte Zomeractiviteiten in Vijfheerenlanden: van trefbal in Zijderveld tot Jachtseizoen in Ameide

VIJFHEERENLANDEN • Deze zomervakantie organiseert Team Sportservice Vijfheerenlanden in alle kernen van de gemeente sportieve activiteiten voor kinderen. Kijk op www.vijfheerenlandenactief.nl en zie wanneer de Zotte Zomeractiviteiten in welke buurt zijn.

Trefbaltoernooi in Zijderveld en Jachtseizoen in Ameide

Op dinsdag 9 augustus kunnen alle kinderen vanaf 8 jaar meedoen met een trefbaltoernooi. De buurtsportcoaches staan vanaf 14.30 uur klaar bij het voetbal- en basketbalveld bij Krooshofstraat 40 in Zijderveld.

Donderdag 11 augustus organiseert Team Sportservice het real-life GPS actiespel: Jachtseizoen. Afgeleid van het bekende tv-programma. De kinderen gaan als team op zoek naar de ontsnapte boeven. Voor deze activiteit hebben de kinderen per groepje een telefoon nodig waarop de app van Jachtseizoen is gedownload. Ouders mogen meelopen met een groepje en de telefoon bedienen. De buurtcoaches verzamelen om 14.30 uur bij de speeltuin ter hoogte van Meidoornlaan 69 in Ameide.

Overige activiteiten

Met de activiteiten van de Zotte Zomerwerken maken de buurtsportcoaches van Team Sportservice Vijfheerenlanden buitenspelen nog leuker. Van een panna knockout toernooi in De Hagen tot zomerkampspelletjes in Meerkerk. Kijk op www.vijfheerenlandenactief.nl en zie wanneer welke Zotte Zomeractiviteiten zijn.

Team Sportservice Vijfheerenlanden

Team Sportservice Vijfheerenlanden wil dat kinderen ook tijdens de vakantie actief en gezond bezig kunnen blijven. De activiteiten tijdens de Zotte Zomerweken dragen daar aan bij. Vragen of opmerkingen? Neem contact op via 030 209 99 99.