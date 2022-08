Waterschap Rivierenland kan ondanks lage rivierstand nog voldoende water inlaten

3 aug, 10:51

RIVIERENLAND • Ondanks de lage rivierwaterstanden kan waterschap Rivierenland nog steeds voldoende water inlaten.

Maar de problemen zijn nog lang niet voorbij, ondanks dat Nederland af en toe wordt getrakteerd op een buitje. “De temperaturen lopen op en daarmee ook de vraag naar beregeningswater”, meldt het waterschap.

“We zien de vraag naar water in alle agrarische sectoren toenemen. Akkerbouw, fruitteelt, en ook vanuit de veeteelt. Lokaal kunnen er knelpunten ontstaan als iedereen tegelijk gaat beregen. Door de temperatuur en het groeizame weer neemt de begroeiing in de watergangen toe. Het op orde houden van de wateraanvoer en het plegen van maaionderhoud blijft cruciaal voor de peilbeheersing.”

Lobith

Tot nu toe kan het waterschap nog voldoende water inlaten om aan de watervraag te voldoen. “De rivierwaterstanden zullen echter blijven zakken, doordat bij Lobith steeds minder water binnenkomt. De verwachting is dat het peil van het Amsterdam Rijnkanaal en de rivierwaterstanden op de Neder-Rijn (tussen de stuwen Driel, Amerongen en Hagestein) uit gaan zakken.”

Een verdere daling is te verwachten als Rijkswaterstaat besluit om meer water over stuw Hagestein te sturen om verzilting tegen te gaan. “De minimale waterhoogte voor het inlaten van water komt dan bij sommige inlaatpunten in beeld. Deze objecten houden we goed in de gaten.”