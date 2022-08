Volgend weekend FestiWal en Wijnfestival Lekker Gorcum

3 aug, 08:34

GORINCHEM • Middenin deze zomervakantie kunnen Gorcumers en omwonenden gaan genieten van twee festivals in één weekend. Na eerdere succesvolle edities van cultuurfestival FestiWal zijn organisatoren Kamal Basu en Alicia van den Berg 12 en 13 augustus weer terug met een unieke programmering voor het festival rondom de Gorcumse stadswallen.

De karakteristieke stadswallen zijn het romantische decor voor de festiviteiten, het is grootser dan ooit volgens het ondernemende koppel: “Twee dagen lang, op meer dan 10 locaties. We kunnen zelf ook bijna niet geloven dat we dit weer zo groots neer kunnen zetten.”

Zo staat er bij Molen Nooit Volmaakt de ‘Vive la Voiture’ kofferbakmarkt, is er op de parkeerplaats naast de Luisterpost ‘So You Think You Can Drag?’, parkeergarage Kweeklust wordt omgetoverd tot de Theater Tuin, bij Buiten de Waterpoort is een (A)Meezing Buitenbios en de kids kunnen los op de springkussens bij Molen de Hoop.

“Het stenen trapveldje aan de Dalemwal is de ‘mainstage’, waar de hele dag live artiesten de show stelen, om later het stokje over te dragen aan de DJ’s die de -inmiddels legendarische- Silent Disco hosten”, vertelt Kamal. “Er is goed eten en lekker drinken. Op de pleinen staan verschillende foodtrucks, met keukens vanuit elke windstreek”, vult Alicia aan.

Ook is er een wandel(natuur)pad en andere verrassingen op en rondom de stadswallen. De meeste locaties zijn gratis te bezoeken, enkel voor de Silent Disco en de (A)Meezing Buitenbios dienen tickets gekocht te worden. Of beleef het beiden en bestel een passe-partout. Bekijk het gehele programma op www.festiwal.nl.

Het eerste Gorcumse wijnfestival

“Maar dat is nog niet alles”, vervolgt Alicia, ook wel sommelier onder de naam Merlotgenoten. “Het allereerste échte wijnfestival in de vestingstad is een feit. We schenken meer dan 40 soorten wijn! Maar ook alcoholvrije alternatieven, we hebben oesters, snacks en ja, ook bier.”

Pal achter Parkeergarage Kweeklust vindt vrijdag 12 augustus van 15.00 tot 22.00 uur dit culinaire evenement plaats. “Schuif aan bij de grootste én lekkerste vrijdagmiddagborrel van de regio: Lekker Gorcum Wijnfestival”, nodigen de organisatoren de Gorcumers online uit.

Kamal: “Het was altijd mijn droom een cultuurfestival te organiseren. Dat van mijn vriendin een wijnfestival. Nu hebben we dat gecombineerd.”

Deelnemers zijn onder andere Claudia Delleman Wijnimport, die ook een groot deel van de wijnleveranciers op het festival meeneemt. Maar ook Kaatje Jans Bliekenstad uit Gorcum, Wijnhandel van Ouwerkerk uit Arkel en BRUT Food & Wine Bar uit Dordrecht zijn van de partij. De entree is gratis, een plastic wijnglas koop je bij binnenkomst voor 2,50 euro. Verdere informatie en deelnemers zijn te vinden op www.lekkergorcum.nl.