Brug ‘De Kikker’ over de Ammerse Boezem zorgt voor valpartijen

11 aug, 20:00

Algemeen 725 keer gelezen

BRANDWIJK/GROOT-AMMERS • Het brugje De Kikker over de Ammerse Boezem is al voor veel fietsers een plek des onheils geworden. Omwonenden moeten regelmatig pleisters plakken en ambulances bellen omdat fietsers op de brug ten val komen.

De brug voor fietsers en wandelaars verbindt de Ammersekade met de Peulwijksekade. Eerder lag er iets verder naar het noorden een brug, maar die was aan vervanging toe. Waterschap Rivierenland plaatste in 2015 een nieuwe brug.

Gebroken

Ina den Besten woont vlakbij De Kikker, aan de Brandwijksedijk. “Bij die andere brug gebeurde nooit wat”, vertelt ze. “Het is echt vreselijk hoeveel fietsers er in de afgelopen jaren afgevoerd zijn. Mensen komen aanrijden op een elektrische fiets. Dan redden ze het net niet en klappen om. Die fietsen zijn natuurlijk wat zwaarder. Oudere fietsers hebben nogal eens wat gebroken.”

Elektrische fiets

Ook Nellie van Meijeren heeft het al vaak mis zien gaan. Ze woont in het eerste huis van de Ammersekade, schuin tegenover De Kikker. “Het gebeurt vooral ’s zomers en voornamelijk bij oudere mensen op een elektrische fiets. Ze denken: o, dat redden we wel. Maar als ze bijna bovenaan zijn moeten ze afstappen en dan verliezen ze hun evenwicht.”

Gladheidsbestrijding

“Toen de brug er nog maar kort lag heb ik het aangekaart bij toenmalig wethouder Kees Boender. Er zijn toen vrij snel bordjes geplaatst, aan beide kanten van de brug. Maar jongelui halen die borden soms weg. Ik heb ook gevraagd of er een hekje geplaatst kon worden, zodat mensen af moeten stappen. Maar dat kon niet omdat de gladheidsbestrijding dan niet meer op de brug kan komen.”

Ambulance

Buurvrouw Den Besten vraagt zich af of de borden wel op de goede plek staan. “Volgens mij zien mensen die niet omdat ze naar de brug kijken als ze komen aanfietsen. Eigenlijk moeten ze echt bij de brug staan, niet naast het fietspad. Een maand geleden viel er nog iemand met het hoofd tegen de leuning. Deze vrouw gebruikte bloedverdunners. Ze is met de ambulance afgevoerd. Mensen uit de buurt weten het inmiddels wel, maar vreemden niet.”

Vaarverkeer

Woordvoerder Lotte Kaatee van het waterschap reageert: “Er is geen ruimte om de brug langer te maken en af te vlakken. We hebben begrepen dat een van de twee borden is weggehaald. Daar gaan we naar kijken, ook naar de plek en zichtbaarheid ervan.” Over de hoogte van de brug zegt Kaatee: “Dat is in verband met het vaarverkeer en richtlijnen die daarvoor gelden.”

Afstappen

De toename van ongelukken op de brug heeft volgens het waterschap ook te maken met de toegenomen drukte op fietspaden in het gebied. “En er zijn meer elektrische fietsen dan in de tijd van de vorige brug.”

Kaatee adviseert mensen die twijfelen of ze ‘de bocht kunnen maken’ om af te stappen. De vorige brug was volgens het waterschap minder veilig dan de huidige. “Die brug kwam gelijk op de weg uit, dat was verkeersonveilig. Nu ligt hij tussen twee fietspaden.”