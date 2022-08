Workshop kantklossen in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • Gerdi Lambers verzorgt op zaterdag 27 augustus een workshop kantklossen aan de Hoogstraat 40 in Nieuwpoort.

Er wordt tegenwoordig weer gebreid en gehaakt, maar kantklossen is veel minder bekend.. Het lijkt heel ingewikkeld, met al die klossen en spelden, maar dat valt volgens Gerdi echt mee. Zij is al 45 jaar fanatiek kantklosser. Gerdi Lambers wil haar enthousiasme graag overdragen.

De start is om 10.00 uur met een kopje koffie. Na een korte inleiding over kantklossen gaan de deelnemers aan de slag. Tussen de middag is er een pauze voor de (zelf meegebrachte) lunch. Rond 15.30 uur wordt de workshop afgesloten.

Deelnemers hebben nodig: spelden (zonder dikke/glazen knop), een schaartje en een (fijne) haaknaald (0,6 of 1). Kosten bedragen 25 euro. Leden van Goed Gezien - Goed Bekeken (vereniging voor amateurkunst) krijgen korting. Koffie/thee is inbegrepen.

Wie na de workshop door wil gaan met kantklossen, kan voor een klein bedrag een basispakketje kantklossen aanschaffen. Bij voldoende belangstelling wordt er doorgegaan om dit oude ambacht weer nieuw leven in te blazen. Voor meer informatie of aanmelding: info@goedgezien-goedbekeken.nl.