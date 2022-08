ingezonden mededeling

Hoe krijg je meer werk als freelancer? Gebruik deze 3 tips

Als je als freelancer tijdelijke verdiensten doet, dan moeten er manieren worden gevonden om voor werkzekerheid te zorgen. Dit is waarom veel freelancers werken voor verschillende opdrachtgevers tegelijk, want meer werkzekerheid betekent meer inkomen, meer inkomen betekent meer financiële stabiliteit! Maar afgezien van een goed salaris, verbetert het hebben van meerdere klanten ook je freelancevaardigheden, vooral je tijdmanagement en multitaskingvaardigheden. En door aan verschillende soorten projecten en taken te werken, verruim je je ervaring, wat handig is voor toekomstige werkuitdagingen.

Wil je weten hoe je dit goed doet? Maak dan kennis met de tips in deze blog om meer te halen uit je freelance werk!

1. Kies een platform met veel opdrachtgevers

Er zijn online vele platforms die jou de mogelijkheid bieden om jezelf als freelancer op de markt te brengen. Op freelance websites kun je jouw profiel plaatsen en reageren op potentiële opdrachten. Als je wilt zorgen voor meer freelance werk, dan is het sterk aan te raden om een platform te kiezen met veel verkeer. Een online platform met een aanzienlijke hoeveelheid opdrachtgevers die passen bij jouw interesses en vaardigheden betekent dat veel potentiële werkgevers regelmatig zullen doorbladeren om freelancers zoals jij in te huren!

Wil jij direct aan de slag, kijk dan even bij de freelance jobs die worden aangeboden bij Staffyou.nl! Hier vind je verschillende opdrachtgevers in onder meer de horeca, logistiek en administratie.

2. Laat je persoonlijkheid zien op verschillende platforms

Als je werkt met freelancer platforms, dan is het van essentieel belang om jouw persoonlijkheid, kennis en ervaring te laten stralen. Op die manier is de kans groter dat je contracten en voorstellen van opdrachtgevers binnenkrijgt. Door je profiel op verschillende platforms te plaatsen en een goede introductie te presenteren over jezelf, bouw je bovendien aan je merk en reputatie in de freelance markt.

Zorg er dus voor dat je je portfolio laat zien, want de meeste klanten willen bewijs van je vaardigheden en expertises. Laat je beste werk zien en maak een goede eerste indruk met een bondige CV en een overtuigende motivatiebrief.

3. Vergroot jouw netwerk

Wil je meerdere klanten bereiken en jouw freelancekunsten gebruiken voor meer werk? Begrijp dan goed hoe je potentiële klanten kunt benaderen. Je kunt niet alleen op de freelance marktplaats zoeken naar opdrachtgevers die op zoek zijn naar freelancers met jouw expertises, maar je kunt ook een cold pitch of voorstel per e-mail doen om hen ervan te overtuigen dat je de juiste persoon bent voor de job.

Als freelancer moet je namelijk niet alleen wachten tot de kansen zich aandienen, maar misschien moet je er ook zelf achteraan! Dat betekent dat je af en toe de eerste stap moet zetten en je netwerk moet opbouwen.