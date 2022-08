Eerste prijzen voor Joshua Boele uit Langerak bij verkiezing mooiste truck

LANGERAK • Joshua Boele uit Langerak heeft met zijn truck verschillende prijzen in de wacht gesleept tijdens de verkiezing van de ‘Mooiste Truck van Nederland’.

Op het Truckstar Festival, dat dit jaar plaatsvond op 30 en 31 juli, werd hij eerste bij de categorie vrachtwagens met zeecontainers. Ook kreeg hij de poetsprijs en werd hij derde met het interieur van zijn vrachtwagen.

“Ik had het niet verwacht, maar natuurlijk wel gehoopt”, vertelt een trotse Joshua na afloop van de verkiezing. Joshua rijdt voor Stebo, het familiebedrijf van zijn vader. Die heeft twee jaar terug ook meegedaan aan de verkiezing en werd toen tweede.

Na een online verkiezing, waarbij iedereen een stem kon uitbrengen, werd Joshua samen met twee anderen per categorie genomineerd omdat hij de meeste stemmen had ontvangen. Een vakjury kende vervolgens de prijzen toe. Er waren acht categorieën met in totaal 24 deelnemers uit heel Nederland.