Effectief thuiswerken: zo doe je dat!

31 jul, 14:20

We willen er liever niet aan denken, maar er zit een kans in dat er na de zomervakantie toch weer een lichte paniek heerst over wat er gaat gebeuren rondom corona. Met alle onzekerheden zit er dan ook een goede kans in dat we uiteindelijk weer vanuit huis gaan werken. Al is het maar voor een tijdje.

Nu we weer massaal naar kantoor gaan is er de kans dat de kennis om effectief vanuit huis te werken al wat is weggezakt. Daarom geven wij jou de 4 belangrijkste tips om dit wel te kunnen doen.

Zorg voor structuur

Net zoals bij babies heel goed gaan op structuur, is dit voor de werkende mens niet anders. Het stimuleert een flow, omdat je lichaam en hoofd al weten wat komen gaat. Hierdoor is het makkelijker om in beweging te komen en je werk überhaupt te kunnen doen. Een handige tip hierin is om je dag in blokken te verdelen. Bijvoorbeeld creatieve projecten werk je in de ochtend aan (met een frisse blik) en mails beantwoorden praktische zaken in de middag.

Zorg voor goede apparatuur

Er is niets zo vervelend als wanneer je een effectieve werkhouding hebt, maar de apparaten waar je mee moet werken achterblijven. Zorg er dus voor dat je alles in huis hebt om een productieve werkdag tegemoet te gaan. Denk hierbij aan goed gevulde inktpatronen, een printer om mee te printen, maar ook programma’s waar je mee moet werken zoals van Adobe.

Neem rust

Effectief werken werkt het beste wanneer je af en toe ook rust neemt om op te laden. Rusten en bijkomen is vaak een handeling die over het hoofd gezien wordt, of het liefst ontweken, om lekker door te kunnen werken. Echter helpt het rust nemen om daarna weer gefocust door te kunnen gaan, waardoor je uiteindelijk sneller werkt. Dit kunnen uiteraard kleine pauzes zijn van 5 minuten, waarin je eventjes een rondje loopt of wat oefeningen doet.

Ruimte voor creativiteit

Een vaste werkstructuur is goed tot op een zekere hoogte. Het is bewezen dat je geest beter werkt wanneer het uitgedaagd wordt en soms even verandering merkt. Doordat je even op een andere manier moet nadenken word je geest gestimuleerd om op een andere manier te werken, waardoor je scherper en frisser blijft. En dat draagt zeker bij aan een effectieve werkhouding.