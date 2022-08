ingezonden mededeling

Bescherm je huis tegen de warmte

28 jul, 13:59

Algemeen 43 keer gelezen

Met het warme weer denk je misschien na over hoe je je huis koel kunt houden. Je zou denken dat voorbereiden voor de zomer veel werk is, maar dat is het echt niet. Je moet wat tijd nemen om een paar dingen te doen voordat de hitte toeslaat.

Door je huis in goede staat te houden voor warm weer, ben je ook veilig. Door je huis in goede conditie te houden voor warm weer, ben je beschermd tegen alle hitte gerelateerde problemen. Een van de meest eenvoudige manieren om dit te doen, is door je huis te schilderen met een lichtgekleurde verf. Heb je daar echter geen tijd voor of vind je dat niet mooi, dan kun je een aantal andere dingen doen.

Gebruik polycarbonaat

Polycarbonaat zoals dat van vos kunststoffen is een soort plastic dat wordt gebruikt in ramen en deuren en kan de perfecte oplossing zijn voor je huis. Polycarbonaat is sterk en duurzaam waardoor het een goede isolator is tegen zowel warmteoverdracht van buitenlucht. Dit kan helpen om je binnentemperatuur koel te houden. Het is ook een goede isolator tegen zonnestraling die vervaging van meubels kan helpen voorkomen. Daarnaast blokkeert dit materiaal ook UV-stralen, waardoor het een uitstekende keuze is voor het beschermen van kunstwerken of andere items die moeten worden beschermd tegen schade door de zon.

Gebruik plexiglas platen

Gebruik plexiglas platen om ventilatieopeningen af te dekken Plexiglas is een onbreekbaar materiaal dat je huis kan beschermen tegen de hitte. Het is transparant en eenvoudig te installeren, maar biedt een mate van veiligheid die andere materialen niet hebben. Als je raam of deur een luchtkanaal heeft, gebruik dan plexiglas platen als afdekkingen.

Laat je airconditioner bekijken

Laat je airconditioner nakijken door een professional voordat het warme weer toeslaat. Dit is vooral belangrijk als je airconditioner al een tijdje geen onderhoud heeft gehad of als deze al oud is. Een oudere AC-unit heeft mogelijk niet zoveel vermogen om je huis te koelen als een nieuwer model en kan beschadigd raken wanneer deze tijdens een hittegolf onder overuren draait. Om mogelijke problemen met je airconditioner te voorkomen, moet je deze vóór het begin van de zomer door een professional laten controleren.

Gebruik raambekleding om de warmte buiten te houden

De beste manier om de zon buiten je huis te houden is met raamdecoratie. Je kunt jaloezieën en tinten, gordijnen, draperieën of rolluiken gebruiken. Vouwgordijnen zijn een goede keuze omdat ze het licht heel goed blokkeren, maar je toch voldoende doorlaten zodat je niet het gevoel hebt dat je in een grot woont.