4 gekke kunstwerken waar mensen miljoenen voor betalen

1 aug, 12:02

Op kunstveilingen worden vaak de gekste bedragen geboden. Over wat al dan niet kunst is, bestaat wel wat discussie. Maar over het algemeen geldt: als de kunstenaar zegt dat het kunst is en als de koper zegt dat het kunst is, dan is het kunst. En kunst gaat soms voor miljoenen van de hand.

Het bewijs daarvan zijn de onderstaande kunstwerken die gek genoeg voor miljoenen werden verkocht.

Schilderij door de papierversnipperaar: 22 miljoen euro

De kunstenaar Bansky is bekend om zijn creatieve, eigenzinnige kunstwerken die choqueren. Met zijn kunstwerken maakt hij telkens een duidelijk statement tegen onder meer het kapitalisme, armoede en oorlog. Zijn schilderij Meisje met Ballon werd in 2018 geveild in Londen. Toen zijn schilderij uiteindelijk voor 1,1 miljoen euro werd verkocht, ging het meteen door de verborgen, geïntegreerde papierversnipperaar. Het veilinghuis zat ermee verveeld, omdat het kunstwerk natuurlijk is vernield. Volgens experts was het werk echter alleen maar meer waard geworden. De vrouw die de veiling won, besloot daarop om gewoon door te gaan met de aankoop. Het versnipperde werk kreeg ook een nieuwe naam mee: Love is in the Bin. In 2021 werd Love is in the Bin opnieuw verkocht voor ongeveer 22 miljoen euro. Het toont aan dat investeren in kunst kan lonen.

Digitale profielfoto van een verveelde aap: 2,85 miljoen dollar

Een digitale afbeelding van een verveelde aap, dat is waar je je bij de Bored Ape Yacht Club aan kan verwachten. Het gaat om een collectie van digitale profielfoto’s van tekenfilmapen die door middel van een algoritme worden gegenereerd. De kunstwerken zijn enkel digitaal beschikbaar en kunnen bijvoorbeeld als Twitter-profielfoto worden gebruikt. Ondanks dat het niet gaat om een kunstwerk dat je netjes kan inlijsten, worden de digitale afbeeldingen toch gretig verhandeld via platforms als NFT Profit. Bovendien worden er recordbedragen voor betaald. Onder andere Eminem kocht recent zo’n kunstwerkje voor 452.000 dollar. Justin Bieber telde er 1,3 miljoen dollar voor neer en ook onder meer Paris Hilton, Neymar en Serena Williams kochten al een van de tienduizend beschikbare portretten. Het duurste exemplaar werd voor 2,85 miljoen dollar verkocht.

Foto van de Nederrijn: 4,3 miljoen dollar

De Duitse fotograaf Andreas Gursky staat bekend omwille van zijn magnifieke foto’s van landschappen en gebouwen. Zijn foto’s worden meestal vanuit een ongewoon standpunt genomen. Typerend voor zijn werk is het ontbreken van een middelpunt. Hij publiceert tien foto’s per jaar. Sommige van zijn foto’s zijn voor miljoenen verkocht. Een voorbeeld daarvan is de foto Rhein II. De foto toont de rivier de Nederrijn die horizontaal door het gezichtsveld loopt, tussen de vlakke groene velden en onder een bewolkte hemel. In 2011 werd de afdruk van deze foto voor 4,3 miljoen dollar geveild.

Orange, Red, Yellow: 86,9 miljoen dollar

Het kunstwerk Orange, Red, Yellow van Mark Rothko is exact wat de naam beschrijft: een roodgeschilderd doek met een geel vlak en twee oranje rechthoeken. Het oogt enorm eenvoudig, maar volgens kenners is dit het beste werk van Rothko. Het kleurveldschilderij met oranje en gele rechthoeken op een kersrode achtergrond oogt net zo opvallend als een zonsondergang. In 2012 werd het verkocht voor ongeveer 86,9 miljoen dollar.