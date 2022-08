ingezonden mededeling

Een hippe inrichting op kantoor

1 aug, 11:58

Algemeen 21 keer gelezen

Een inspirerende werkomgeving die bijdraag aan de gezondheid is iets waar steeds meer bedrijven hun pijlen op richten. Er zijn vele stijlen om jouw kantoor in te richten, en de hippe kantoorinrichting is daar één van. Een kantoor inrichten in de hippe stijl heeft voordelen voor zowel de bezoekers als (potentiële) werknemers voordelen.

Hoe je een kantoor in deze stijl inricht is misschien nog niet helemaal duidelijk. Hoe creëer je nou een werkvloer die sfeer uitstraalt en ook nog eens functioneel is? Dat lees je in dit artikel!

Belangrijke kleuren bij een hippe inrichting

Elk jaar zijn er een aantal kleuren en tinten die erg populair en modieus zijn, in 2022 zijn dit vooral de lichte en natuurlijke tinten. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan babyblauw, zachte aardse tinten of een lichte tint van olijfgroen. Deze kleuren vormen een enorm rustgevend pallet en dat heeft ook effect op de werknemers en bezoekers op het kantoor. Deze rustige kleuren zorgen ervoor dat iedereen lekker rustig kan werken. Maar wees ook niet bang om af en toe wel wat felle kleuren te gebruiken, dit kan tegenwoordig nog steeds. Je kan de zachte kleuren uit het pallet combineren met fellere tinten van dezelfde kleur. Een combinatie van deze twee kanten zorgt voor een enorm modern interieur dat uitnodigt.

Hippe materialen

Bij een hippe inrichting zijn er ook een aantal typerende materialen, zoals hout, bamboe wol en katoen. Al deze materialen hebben een hele natuurlijke uitstraling en dit is veel terug te vinden in het meubilair en de accessoires die bij zo’n inrichting horen. Deze natuurlijke materialen zijn allemaal zeer duurzaam en hebben een kenmerkende hoge kwaliteit.

Het meubilair in een hip kantoor

Eerder in dit artikel hebben we al kort de materialen bij een hippe kantoorinrichting besproken, en hieruit bleek dat vooral de natuurlijke materialen het momenteel goed doen. Op het gebied van meubilair met deze materialen is er zo veel mogelijk, dat je haast niet weet waar je moet beginnen. Kenmerkende eigenschappen van deze meubels zijn de veel terugkomende geometrische vormen. Zo is elk stuk meubilair een hippe eyecatcher. Een ander materiaal van deze tijd is messing, nadat het een tijdje minder populair is geweest zie je het nu overal weer. Ben jij benieuwd naar de mogelijkheden van een hippe inrichten van jouw kantoor of zoek je misschien een andere stijl? Neem dan contact op met Kato, zij helpen je graag met het plannen van de inrichting. Dankzij hun jarenlange ervaring en het enorme vermogen om out-of-the-box te denken komen ze altijd met dé oplossing voor jouw kantoor.