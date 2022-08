• Bibliotheek Giessenburg is vanaf september elke zaterdagochtend open.

Bibliotheek Giessenburg vanaf september elke zaterdagochtend open

5 aug, 09:50

GIESSENBURG • Bibliotheek Giessenburg is vanaf september voortaan elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur geopend. Op 3 september wordt de eerste zaterdagopenstelling met feestelijke activiteiten gevierd.

Er is een green screen in de bibliotheek aanwezig, waar mensen voor op de foto kunnen. Er kunnen verschillende achtergronden worden toegevoegd aan een dergelijke foto. Voor de allerkleinsten is er een voorleesheld die de mooiste verhalen zal voorlezen.

Zowel leden als niet-leden zijn welkom tijdens deze feestelijke ochtend. Men kan kennismaken met de bibliotheek en al haar diensten. Er zijn vrijwilligers om vragen te beantwoorden en te helpen bij het lid worden van de bibliotheek. De koffie staat klaar. De toegang is gratis.