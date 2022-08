Meet & Greet in bibliotheek Groot-Ammers

6 aug, 09:45

GROOT-AMMERS • Op woensdag 17 augustus opent Bibliotheek Groot-Ammers van 14.00 tot 16.00 uur haar deuren voor een meet & greet. Niet met een BN’er, maar met alle inwoners van Groot-Ammers.

In de bibliotheek kan iedereen meedoen. “Wij zijn er graag voor alle inwoners van Groot-Ammers”, meldt Bibliotheek AanZet. “Geboren en getogen, maar ook nieuwkomers. Lid of geen lid. Ook in de rustige zomermaanden. Deze zomeractiviteit is een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om eens met iemand anders kennis te maken. Om over onze mooie taal te praten. Of over Groot-Ammers. Of over boeken, of het zomerweer. Onder het genot van een hapje en een drankje. En een taalspelletje.”

De toegang is gratis. Aanmelden kan in de bibliotheek.