Burgemeester Paans: protestvlag op kunstwerk in Alblasserdam mag blijven hangen

30 jul, 18:48

Algemeen 412 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Burgemeester Jaap Paans besloot zaterdag om de protestvlag op het kunstwerk de Vier Windstreken in Alblasserdam voorlopig te laten hangen.

‘Dit was een lastig besluit, omdat de gemeente zelf geen partij is in het conflict en neutraal wil blijven’, meldt het gemeentebestuur in een persbericht. ‘Tegelijkertijd hebben we gemerkt dat verschillende Alblasserdammers steun willen betuigen aan de boeren.’

De gemeente wil - binnen het recht op demonstreren - aan die behoefte ruimte bieden. Ook de veiligheid van mensen tijdens het aanbrengen en verwijderen van vlaggen op grote hoogte, speelt mee in deze afweging.

Respect

“Het stikstofprobleem speelt in heel Nederland,” vertelt burgervader Jaap Paans. “Het raakt mensen en de emoties lopen soms hoog op.” Hij roept op tot kalmte en respect. “Ook in ons dorp zijn er mensen die de boeren openlijk steunen.”

“Anderen wijzen het omkeren van de Nederlandse vlag af. Laten we iedereen met respect bejegenen. Samen zijn we Alblasserdam. We gunnen elkaar de ruimte om op beargumenteerde wijze onze meningen te delen.”

Gesprek

Ook wil de burgemeester graag in gesprek met de lokale demonstranten die de vlag op het kunstwerk hebben opgehangen. “Ik wil graag met hen praktische afspraken maken binnen het wettelijk vastgelegde demonstratierecht.”

Een afspraak maken kan door een mail te sturen naar veiligheid@alblasserdam.nl.