De meest creatieve cocktails met gin

30 jul, 09:20

REGIO • Gin behoort tot één van de meest veelzijdige dranksoorten ter wereld. Het vormt dan ook niet voor niets de basis van veel verschillende soorten mixdrankjes. Gin is mateloos populair en die populariteit zal voorlopig nog niet verdwijnen. Gin kopen is dan ook eigenlijk altijd wel een goed idee.

Maar wat als je al enkele flessen in huis hebt staan en eigenlijk geen idee hebt wat je ermee kunt doen? Je bent niet de enige die door de jaren heen heel wat flessen alcohol verzameld en hier vervolgens niets mee doet. Ze staan mooi in de kast, maar worden nooit geopend.

Zonde, want door te experimenteren kunnen er heel wat lekkere drankjes op tafel komen te staan. In dit artikel geven we de nodige tips en inspiratie voor de meest creatieve cocktails met een basis van gin.

Organiseer een cocktailavondje

Allereerst is het een goed idee om een cocktailavondje te organiseren. Zo geef je jezelf de mogelijkheid om die overvolle drankvoorraad eens aan te breken. Goede basisdrankjes zijn uiteraard gin, maar ook wodka, rum en whiskey kunnen volop worden gebruikt in mixdrankjes. Het is een goed idee om tijdens deze avond eens wat ideeën op te doen en om advies te vragen aan familie en vrienden.

Nog leuker om samen te experimenteren. Haal allerlei soorten frisdrank, fruitsoorten en kruiden in huis om volop te experimenteren met verschillende smaakprofielen. Schrijf je eigen probeersels wel op tijdens het maken. Zo voorkom je dat je straks een heerlijk drankje maakt en vervolgens niet meer weet wat er in ging. Het is immers zonde als je deze niet meer na kunt maken.

Voeg verschillende fruitsoorten toe

Gin heeft een zeer uitgesproken en bovenal sterke smaak. Als je enkel gin drinkt, dan moet je hier echt wel even flink aan wennen. De meeste mensen vinden pure gin niet echt lekker om te drinken. Je moet het lekker maken door andere smaken toe te voegen.

Nu het weer zomer is, is het wel zo lekker om een aantal frisse en fruitige smaken toe te voegen. Dit doe je eenvoudig door verschillende fruitsoorten te gebruiken. Denk aan aardbei, kiwi en banaan. Je kunt ze als garnering gebruiken of zelfs pureren en door het drankje heen mixen.

Mix je de gin met fruit en ijs, dan ontstaat er zelfs een soort van alcoholische smoothie. Heerlijk om te drinken op een zomerse avond. Nog lekkerder als je het ook nog een klein beetje bevriest!

De White Lady

Oké, deze is misschien niet zelf bedacht. Toch is deze wel heel bijzonder en creatief. Een drankje dat mensen niet snel zullen serveren. Jij zal dan ook al snel hoge ogen gooien wanneer dit drankje op tafel komt te staan.

De White Lady wordt gemaakt door een mix van gin en Cointreau toe te voegen. Vervolgens komt er ook nog een vleugje citroen bij en top je het geheel af met het eiwit van een vers ei. Dit eiwit maakt het drankje zijdezacht en rijk van smaak.