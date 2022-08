Laura raakte haar haren kwijt en ontwierp headwear, voor eigen merk

• Laura brengt met Silky Sleek modieuze headwear en kleding op de markt, voor modebewuste vrouwen. 'Het is voor iedere vrouw, met of zonder haar.'

4 aug, 20:00

GOUDRIAAN • Er mooi uitzien is voor Laura van Till (29) uit Goudriaan heel belangrijk. Toen ze vorig jaar in drie maanden tijd kaal werd, wilde ze dat aanvankelijk niet accepteren.

Elke blik in de spiegel was confronterend voor Laura. Ze bleek de auto-immuun aandoening Alopecia Areata te hebben en artsen vertelden dat ze niets meer konden doen. “Ik had heel mooi lang haar”, vertelt ze in de huiskamer van haar ouders, met uitzicht op de zomerse polder van Goudriaan. “Ik ben als mode-fotografe heel erg met mode en uiterlijk bezig en dacht: dit kan niet waar zijn.”

Huilen

Ook voor haar omgeving was het moeilijk. “Voor mijn vriend was het een schok. Hij zag mijn uiterlijk in drie maanden heel snel veranderen. Vriendinnen begonnen te huilen als ze me zagen. Daardoor besefte ik dat het niet zomaar even wat is. Kaalheid wordt snel geassocieerd met kanker, met iets ernstigs. Maar zo voelde ik me niet, ik was niet lichamelijk ziek.”

Dermatoloog

Het moment waarop Laura het eerst kale plekje ontdekte, herinnert ze zich nog goed. “Ik was bij mijn ouders. In de spiegel zag ik een kaal plekje van 3 centimeter en ik wist ergens gelijk: hier klopt iets niet. De huisarts vertelde me dat het misschien bij een paar kale plekjes zou blijven en gaf me zalf mee. Maar de plek werd steeds groter. Ik werd naar een dermatoloog gestuurd, die me vertelde dat ik Alopecia Areata heb, een ziekte waarbij er kleine ontstekingen ontstaan rond de haarzakjes.”

‘Gelijk doorgaan’

“Het ging bij mij zo hard dat ik er rekening mee moest houden dat ik mijn haar nooit meer terug zou krijgen.” Ze is niet het type dat lang bij de pakken neerzit. “Mijn instelling is: gelijk doorgaan. Ook mijn familie is altijd heel positief. Door alle support had ik de mindset: ik ga er alles aan doen om mijn haar terug te krijgen. Wat kan ik wel doen? Daar ga ik op focussen.”

Stressgevoelig

Dat stress de reactie van haar lichaam had veroorzaakt, was voor Laura snel duidelijk. “Ik woonde en werkte in Amsterdam als fotografe, maar door de lockdowns viel mijn meeste werk weg. Ik ben een heel stressgevoelig persoon en leg de lat altijd hoog voor mezelf.” Ze zag zichzelf gedwongen haar studio in Amsterdam op te zeggen en trok in bij haar ouders. “Ik was heel dankbaar, maar het was wel een overgang. Je wordt weer de dochter, moet afspraken met elkaar maken, overleggen over eten en vertellen hoe laat je thuiskomt. Maar ik kon hier ook heerlijk naar buiten gaan, stukken lopen. Ik kom hier tot rust.”

Geneeskrachtige kruiden

Omdat het ziekenhuis niets meer voor haar kon betekenen, verdiepte Laura zich in natuurgeneeskunde en geneeskrachtige kruiden. Ook begon ze met mediteren. “Dankzij acupunctuur leerde ik dat ik op een verkeerde manier ademhaalde. We weten niet goed meer hoe we naar ons lichaam moeten luisteren. Bij de een uit zich dat in een burn-out, bij de ander in ziekte.”

Eigen keuze

Vier maanden na de diagnose kon Laura haar kale plekken niet langer bedekken met overgebleven haar. Op internet zocht ze naar leuke hoofdbedekking. “Dat was het moment waarop ik me heel erg ongelukkig begon te voelen. Ik zag mutsjes die je er nog zieker laten uitzien. Juist als je je haar bent kwijtgeraakt, voel je je minder vrouwelijk. Ik vond chemomutsjes, sjaals in Afrikaanse stijl of islamitische hoofdbedekking.” De onderneemster in Laura kwam boven. “Ik besloot zelf mooie headwear te gaan maken, met bijpassende kimono’s, onder de naam Silky Sleek. Je kunt het dragen uit noodzaak, maar ook als fashion statement. Het is voor iedere vrouw, met of zonder haar.” Laura’s vriend stond er meteen achter.

Dankzij de rust op het Goudriaanse platteland herstelde Laura. “In december vorig jaar begon mijn haar weer te groeien. Ik smeerde elke dag rozemarijnolie op mijn hoofdhuid, daar bleef ik mee doorgaan en in mei had ik mijn haar weer volledig terug.”

Weer grens over

Het opzetten van Silky Sleek zorgde echter opnieuw voor stress. “Mijn vriend en ik moesten fabrieken, prints en stoffen zoeken, patronen maken.” Alle foto’s en video’s voor haar site en social media maakte ze zelf. “Met een oud-stagiair ben ik naar Ibiza gevlogen. Ook de styling en make-up deed ik grotendeels zelf; werk dat je normaal met een team van tien mensen doet. Het was gewoon teveel. Inmiddels valt mijn haar opnieuw uit. Toen ik dat merkte dacht ik: shit, ik ben weer een grens overgegaan.”

Balans vinden

Ondanks alles genoot Laura van het opzetten van Silky Sleek. “Het was een heel leuk leerproces. Begin juli is de webshop online gegaan en we krijgen heel veel positieve reacties.” Laura hoopt dat ze veel vrouwen zal kunnen helpen met Silky Sleek.

Voor zichzelf hoopt ze ‘een balans te vinden tussen lekker ondernemen en voldoende rust pakken’. “Ik wil niet meer de hele tijd aanstaan. Ik heb veel geleerd, sta anders in het leven. Maar dat het terug is gekomen laat zien dat ik er nog lang niet ben. Ik wil elke dag genieten en als iets anders loopt er het beste van maken.”

Social media

