Het belang van goede verlichting op je werkplek

ingezonden mededeling

27 jul, 16:23

REGIO • Of je nou thuiswerkt, op kantoor of in een fabriek: licht is nodig om jouw werk goed uit te kunnen voeren.

De situatie van het licht heeft invloed op jouw gezondheid, maar ook op de werksfeer en de productiviteit. In dit artikel lees je wat het belang is van de juiste verlichting op jouw werkplek en wat gezien wordt als goede verlichting.

Meest prettig

De meeste werknemers ervaren daglicht als het meest prettige licht om in te werken. Veel plaatsen worden enkel door kunstlicht verlicht, maar dat zorgt ervoor dat de ruimte niet heel erg licht overkomt.

Wanneer je kantoor bijvoorbeeld ook deels van daglicht is voorzein, voelt het ruimtelijker. Dit zorgt voor een plezierige sfeer. Werknemers ervaren enkel licht boven de werkplek als onprettig: zorg er dus voor dat je een hele ruimte verlicht en niet alleen werkt onder een bureaulamp.

Biologische klok

Verlichting zorgt er niet alleen voor dat we wat zien in het donker. Het is voor ons bioritme ontzettend belangrijk. Bij slechte verlichting kun je last krijgen van slaapproblemen, vermoeidheid, stress, concentratieverlies of zelfs depressieve gevoelens. Met slechte verlichting bedoelen we niet alleen te weinig licht, maar ook (te veel) kunstlicht. Daglicht is altijd het allerbeste.

Dit heeft te maken met de biologische klok of het bioritme. De hersenen worden sterk beïnvloed door daglicht. Dat is ook de reden waarom afgeraden wordt om voor het slapen gaan naar de televisie of een smartphone te kijken, en waarom veel mensen baat hebben bij een wake-up light die het dag-nachtritme van het licht nabootst. Wanneer je voldoende daglicht in jouw omgeving hebt, blijf je productiever en scherper.

Alternatief voor daglicht

Niet iedere situatie biedt de mogelijkheid om voldoende daglicht binnen te krijgen. Ook kan te veel direct zonlicht ook weer schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom is de juiste hoeveelheid kunstlicht belangrijk, zodat je eventueel een zonnescherm of gordijn kunt gebruiken om jezelf te weren tegen direct zonlicht.

Een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin of hoger is het meest geschikt. 5000 Kelvin of hoger komt het meest in de buurt van daglicht. Ledverlichting is het meest populair. Dit is in veel gevallen ook nog aanpasbaar qua kleurtemperatuur.

Gevarieerd

Het is belangrijk om gebruik te maken van verschillende lichtbronnen. Enkel licht vanaf de bovenkant werk niet prettig. Je zou naast plafondverlichting zoals led spots ook nog een staande lamp of een bureaulamp kunnen gebruiken. Wanneer je kiest voor led spots kopen heb je het grote voordeel dat deze spots aanpasbaar zijn. Je kunt ze zelf in een bepaalde hoek kantelen. Zo blijf je altijd voorzien van goed licht.

Je kunt ook kiezen voor een ledpaneel en bijvoorbeeld een wandlamp van led. Het is belangrijk om de verlichting gelijkmatig over de ruimte te verdelen. Daardoor kijk je niet telkens van een verlichte werkplek naar een donkere muur. Het is ook heel fijn om hier en daar wel sfeervolle verlichting te kiezen. Dit komt de sfeer in het kantoor ten goede. Bij Outledtl.nl vind je veel verlichting die je kunt plaatsen in een kantoor.