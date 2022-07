Waterpomp ingezet tegen blauwalg Oostgracht Nieuwpoort

26 jul, 20:01

NIEUWPOORT • In overleg met Waterschap Rivierenland is de gemeente Molenlanden gestart met het pompen van zuurstofrijk water uit de Lek in de Oostgracht in Nieuwpoort. Het zuurstofrijke water zorgt voor doorstroming om de blauwalg te onderdrukken.